Интенсивность боевых действий изменилась: в ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины

На юге Украины за последний месяц резко возросла интенсивность боевых действий. В феврале российские захватчики провели на южном фронте 118 боестолкновений, а в марте – 368.

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Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что враг втрое увеличил интенсивность.

"Для того чтобы говорить, что враг увеличивает или уменьшает интенсивность боевых действий, нужно ее с чем-то сравнивать. За март враг провел на юге 368 боеприкосновений, за февраль – 118. То есть количество столкновений возросло в три раза", – рассказал Волошин.

По его словам, враг также увеличил количество обстрелов из артиллерии и РСЗО и активизировал удары дронами-камикадзе. Россияне запускали по украинским позициям и прифронтовым населенным пунктам до 500 беспилотников.

"То есть, если в феврале в среднем было 260-300 артобстрелов, то уже в марте - 350-370. Относительно дронов-камикадзе: в феврале было 380-400, в марте – доходило до 450 и даже были дни, когда как минимум пол тысячи таких БПЛА летели по нашим позициям и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого столкновения", – отметил представитель.

Волошин подчеркнул, что интенсивность боевых действий на юге растет и это можно четко констатировать.

В то же время представитель отметил, что враг накапливает силы и средства для проведения штурмовых действий, однако "это не часть стратегического наступления, это штурмовые действия малыми группами пехоты для улучшения тактического положения".

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственной пограничной службе Украины отметили, что войска РФ предпринимают попытки расширить зоны активных боевых действий в Харьковской области. Это происходит в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, но пока враг не имеет в этом успехов.

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