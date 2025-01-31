Интенсивность штурмов в Харьковском направлении уменьшилась: в ОТУ "Харьков" рассказали о ситуации. Карта

Российские войска сбавили темпы штурмов на Харьковском направлении. Враг продолжает атаковать, не жалея личного состава.

Видео дня

Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Евгений Романов в эфире "Киев 24". По его словам, оккупанты осознали, что на этом направлении им сложно сосредоточить свои силы, поэтому пытаются маневрировать, ища возможности для продвижения. Они не жалеют пехоту, но стараются беречь технику.

"Враг понял, что на этом направлении ему будет очень сложно концентрировать усилия, поэтому он пытается маневрировать своими силами и средствами, чтобы пытаться продвигаться дальше вперед. Под каждую задачу они формируют определенный контингент, который обычно не жалеют", – отметил Романов.

Он пояснил, что для штурмов враг использует берегущую бронетехнику и обычные автомобили.

По словам Романова, недавно оккупанты пытались прорваться на четырех БМП, однако все машины были уничтожены. В этом бою ликвидировано около 30 оккупантов.

За прошедшие сутки украинские защитники зафиксировали 356 вражеских обстрелов. Потери противника составили 59 человек, из которых 22 – ликвидированы, еще 35 получили ранения. Двое русских солдат попали в плен.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что по состоянию на 30 января российские войска продолжают совершать атаки на Купянском, Боровском и Лиманском направлениях, но без успеха.

30 января оккупанты активизировали наступательные действия на Купянском направлении, однако не смогли продвинуться вперед. В течение 29-30 января оккупанты атаковали северо-восточнее Купянска, в частности в районе Петропавловки. В то же время украинские силы продолжают контратаковать в районе Тополя вблизи государственной границы.

Некоторые российские источники заявляют о продвижении врага к северным окрестностям Купянска, однако подтверждений этому нет.

Аналогичная ситуация наблюдалась на Боровском направлении. Российские подразделения атаковали позиции ВСУ в районах Новой Кругляковки, Лозовой, Колесниковки и Новоосинового, а также вблизи Копанок, Макеевки, Невского и Новоегоровки. Несмотря на активные боевые действия, оккупанты не добились значительного успеха. В атаках принимают участие подразделения 752-го мотострелкового полка и 16-й бригады спецназа ГРУ.

На Лиманском направлении ситуация схожа: враг продолжает наступательные действия, но не смогли прорвать украинскую оборону. Бои шли у Зеленой Долины, Колодцев, Ямполевки, Тернов, Новолюбовки и Торского. Российские источники сообщают о неожиданной атаке окупантов в районе Серебрянского леса, однако независимого подтверждения этого нет.

Напомним, что украинские военные восстановили утраченные позиции на Харьковском направлении. Подразделения ВСУ продвинулись в северной части Волчанская (к северо-востоку от Харькова). При этом армия РФ проводила атаки в районе Казачьей Лопани 29 и 30 января.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 219 единиц военной техники и вооружение врага. Были уничтожены и ранены около 1670 захватчиков.