ВСУ отминусовали за сутки 1670 оккупантов и 33 артсистемы врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 219 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В "груз-200/300" воины превратили около 1670 захватчиков.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже примерно 837 610 личного состава российской армии. Данные о потерях врага по состоянию на 31 января озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 63 вражеские БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 23 573). Также уничтожили 33 артиллерийские системы (22 445), 17 боевых бронированных машин (20 631), три танка (9893) и одну РСЗО (1265) оккупантов.

Была обезврежена еще 101 единица российской автомобильной техники и автоцистерн (всего 35 552), одна – спецтехники (3726).

Кроме этого, всего за время войны Силы обороны уничтожили 3054 крылатые ракеты, 1050 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины уничтожили российскую станцию управления БПЛА "Орлан". Вражеская позиция была поражена ракетным ударом на восточном направлении.

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