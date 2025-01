Украинские войска вернули утраченные позиции на Харьковском и Покровском направлениях: в ISW оценили ситуацию

Недавно Силы обороны Украины вернули утраченные позиции на Харьковском направлении и возле Покровска на Донетчине. Хотя и у оукупантов были продвижения – на передовой в районе Часового Яра, Торецка, Курахово и на юге.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там в очередной раз указали на неподтвержденные заявления пропагандистов об "успехах" войск РФ.

Отмечается, что на фоне продолжающихся российских наступательных операций на севере Харьковской области подразделения ВСУ продвинулись в северной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова). При этом захватчики проводили атаки в районе Козачьей Лопани (к северу от Харькова вдоль международной границы) 29 и 30 января.

На Покровском направлении Силы обороны незначительно продвинулись к западу от Новоандреевки (к юго-западу от Покровска). Российские провоенные блогеры заявили, что ВСУ также контратаковали возле Надиевки (к северу от Новоандреевки).

Представитель бригады Национальной гвардии Украины сообщил, что оккупанты проводят исключительно пехотные атаки с ограниченной поддержкой техники, и украинские беспилотники продолжают оставаться наиболее эффективным оружием для отражения вражеских атак в направлении Покровска.

ISW не обнаружил подтверждения заявлениям пропагандистов о якобы продвижении российских сил к юго-западу от райцентра – в районе Котлино, в лесных районах к югу от Успеновки, к северу от Воздвиженки (к востоку от Покровска).

Хотя сообщается, что 29 и 30 января захватчики продолжили атаки вблизи самого Покровска; восточнее города в районе Воздвиженки, Малиновки, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Новоторецкого, Миролюбовки; юго-восточнее – возле Лысовки; южнее – вблизи Видродження (бывший Новый Труд) и Звирово; юго-западнее – вблизи Котлыно, Новоукраинки, Удачного, Котляровки и Ясеново. По имеющимся данным, на Покровском направлении действуют операторы дронов 1195-го российского мотострелкового полка (41-я армия, Центральный военный округ).

Как сообщал OBOZ.UA, командир взвода БПЛА 2-го батальона 68-й ОЕБр с позывным "Фурия" рассказал, что на Покровском направлении оккупанты под прикрытием туманов постоянно пытаются атаковать малыми пехотными группами. Кроме этого, они тоже активно применяют беспилотники: иногда по одной позиции Сил обороны прилетает по 30 вражеских FPV-дронов.

