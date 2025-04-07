В момент взрыва был на качелях: в Кривом Роге простились с девятилетним мальчиком, которого убила Россия. Фото

В понедельник, 7 апреля, в Спасо-Преображенском соборе Кривого Рога простились с Германом Трипольцем, который стал жертвой ракетного удара РФ по городу в прошлую пятницу. В момент террористической атаки девятилетний мальчик катался на качелях.

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Ребенка госпитализировали, но через несколько часов он скончался в больнице. Об этом сообщает издание "Суспільне. Днепр", публикуя фото с церемонии прощания.

Как рассказала крестная мама погибшего мальчика, Герман Трипольц невероятно любил жизнь. Он был дружеским, неконфликтным, занимался каратэ и плаванием, а еще увлекался лего.

"Солнышко просто. Ему все нравилось всегда. Он говорил: "Мамочка, папочка, я так люблю свою жизнь. Мне все так нравится. Вы мои лучшие родители. Мне так повезло, что я с вами, что я здесь. Мы с ним общались, как со взрослым, понимаете, он был очень мудр", – отметила Инна.

Вечером 4 апреля российская баллистическая ракета с кассетной боевой частью попала по оживленному району города, где рядом расположены кафе, школа, жилые дома, детская площадка. Там гуляли дети, люди возвращались домой – 20 человек погибли, десятки пострадали.

Герман в момент взрыва находился на детской площадке, в частности катался на качелях. Он получил ранение в голову, умер через несколько часов в больнице. В общем жертвами этого жестокого удара РФ стали девять детей от трех до 17 лет.

"Герман был очень долгожданным ребенком, желанным. Потерять такого ребенка... Очень искренний. Очень порядочный. Любил родителей, дедушку и бабушку. Всех он нас любил. Он просто был хорошим ребенком. Очень уважал всех", – сказала подруга семьи Ирина.

У Германа осталась старшая на 20 лет сестра и родители. Тело мальчика кремировали в Одессе, а похоронили в Кривом Роге.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 5 апреля 2025 года Россия убила 616 детей в Украине за время полномасштабной войны. Еще около 3000 несовершеннолетних украинцев пострадали в результате российских обстрелов.

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