С начала полномасштабной войны Россия убила уже 616 детей – ОГП

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессорка Россия унесла жизни 616 детей в Украине. Около 3 тыс. несовершеннолетних пострадало.

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Обновленные данные обнародовали на Facebook-странице "Офиса Генерального прокурора" 5 апреля. Больше всего детей пострадали в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

"616 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. Более 2479 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

На утро 5 апреля 2025 г. согласно официальной информации ювенальных прокуроров более 1863 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

Количество пострадавших детей по областям:

– Донецкая – 636;

– Харьковская – 480;

– Херсонская – 202;

– Днепропетровская – 226;

– Киевская – 136;

– Запорожская – 170;

– Николаевская – 118;

– Сумская – 115.

4 апреля во время обстрела Кривого Рога погибли 9 детей – две девочки в возрасте 7 и 15 лет и семь мальчиков в возрасте 3, 7, 9, 14, 15 и 16 лет, травмы получили 11 детей – шесть девочек в возрасте 8 месяцев, 2, 3, 7, 14, 15 лет и мальчики в возрасте 3 месяца, 4, 8, 11 лет.

3 апреля в результате обстрела Харькова погибла 12-летняя девочка и пострадали две девочки в возрасте 12 и 17 лет.

2 апреля в результате обстрела Кривого Рога пострадали 8-летний мальчик и 6-летняя девочка.

2 апреля в результате обстрела Харькова травмирован 10-летний мальчик.

Напомним, вечером 4 апреля российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог. Известно о 19 погибших (в том числе девять детей). В городе объявлен трехдневный траур. По состоянию на 5 апреля количество пострадавших возросло до более чем 70 человек, почти половина из них находится в больнице. 17 человек в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля россияне также били баллистикой по Кривому Рогу. Погибли четыре человека, 17 получили ранения (среди которых двое детей). Под удар попало предприятие, задело также многоквартирный дом.

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