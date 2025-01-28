Враг под прикрытием туманов постоянно пытается атаковать украинские позиции: военный рассказал о ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении фронта остается достаточно сложная ситуация. Иногда по одной позиции Сил обороны Украины прилетает по 30 FPV-дронов, а под прикрытием туманов враг постоянно пытается атаковать малыми пехотными группами.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал командир взвода БПЛА 2-го батальона 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша с позывным "Фурией". По его словам, за неделю силами 68 ОЕБр уничтожено около 150 военных РФ и 280 единиц вооружения и техники.

В последнее время техники у врага стало меньше, рассказал "Фурия".

В зоне ответственности 68-й бригады враг идет вперед исключительно малыми пехотными группами, но резервов этой пехоты огромное количество, как и дронов.

Были случаи, что по одной позиции прилетало 30 FPV-дронов.

По мнению военного, украинская армия технологически опережает российскую, однако оккупанты очень быстро перенимают опыт, о котором узнают из медиа:

"Я считаю, что в технологическом первом месте мы идем. Но проблема велика в том, если у нас что-то появляется новое, то буквально две-три недели, и у окупантов оно уже есть. Проблема в том, что мы показываем это очень сильно медийно. У нас только что-то изменилось, буквально несколько недель – и у них появляется такое же, и появляется в большом количестве".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ на утро 28 января, Покровское направление является самым горячим. Там украинские воины за минувшие сутки пресекли 85 попыток штурма в направлении более двух десятков населенных пунктов.

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