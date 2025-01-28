Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте и озвучили потери врага. Карта

Украинские военные не прекращают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, несмотря на то, что ситуация на фронте остается сложной. Самым горячим есть Покровское направление.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 28 января 2025 года. За минувшие сутки зафиксировано 159 боеприкосновений.

Вчера враг совершил 28 авиаударов по позициям украинских войск и населенным пунктам, сбросив 60 управляемых авиабомб. Кроме того, агрессор провел более 5 тысяч обстрелов, в том числе 87 из реактивных систем залпового огня, и применил 2411 дронов-камикадзе.

Авиаудары были зафиксированы в районах Белой Березы и Заруцкого Сумской области, Запорожского на Днепропетровщине, а также Степногорска в Запорожской области.

В течение суток ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум местам скопления личного состава противника и двум зенитно-ракетным комплексам.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону украинских сил вблизи Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Украинские воины отражали штурмовые действия в районах Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в оборону вблизи Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Тернов, Зеленой Долины, Ямполевки, Заречного и Колодцев.

На Северском направлении украинские силы успешно отразили атаку врага в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь атак оккупантов в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецкого, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники Украины пресекли 85 попыток штурма противника в направлении населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлино, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Проминь, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улакли и Янтарь.

На Новопавловском направлении агрессор совершил восемь атак в районах Новоселки, Константинополя, Раздольного и Великой Новоселки.

На Ореховском направлении противник дважды пытался штурмовать позиции украинских войск вблизи Новоданиловки и Орехова.

Силы обороны успешно отразили три наступательных действия на Приднепровском направлении, не допустив продвижения врага вглубь территории Украины.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.

Украинские военные продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 24 авиаудара, сбросил 30 управляемых авиабомб и провел 302 обстрела, в том числе три из РСЗО. В общей сложности украинские силы отразили 13 штурмовых действий противника.

Напомним, по состоянию на 28 января, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1380 российских военных. Также обезвредили около 204 единиц военной техники и вооружения российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, наши военные на Купянском направлении продолжают давать отпор российским войскам. Во время одной из "охот" пилоты пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" минуснули шесть единиц вражеской бронетехники и уничтожили укрытие противника.

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