Эти боражирующие боеприпасы являются клоном израильской "Гарпии". Только "Гарпия" должна была охотиться за РЭБом и ПВО, с помощью пассивных РЛС на борту, а иранцы сделали из этого дрона средство для ударов по нефтедобывающим производствам, нефтебазам, газовым и нефтяным терминалам.

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То есть оружие против нефтедобывающих стран. За относительно небольшой прайс ты наносишь очень большие убытки. И в таком виде это очень эффективное оружие.

Россия начала использовать "Шахеды" против Украины, забыв, что этот ящик Пандоры работает в обе стороны. Вот только Россия, в отличие от Украины, является газонефтедобывающим государством (бензоколонкой).

Терминал в Ленинградской области как бы говорит, что скоро география ударов будет расширяться.