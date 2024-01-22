Видео дня
Блог | Интересный факт о "Шахедах", или Этот ящик Пандоры работает в обе стороны
Эти боражирующие боеприпасы являются клоном израильской "Гарпии". Только "Гарпия" должна была охотиться за РЭБом и ПВО, с помощью пассивных РЛС на борту, а иранцы сделали из этого дрона средство для ударов по нефтедобывающим производствам, нефтебазам, газовым и нефтяным терминалам.
То есть оружие против нефтедобывающих стран. За относительно небольшой прайс ты наносишь очень большие убытки. И в таком виде это очень эффективное оружие.
Россия начала использовать "Шахеды" против Украины, забыв, что этот ящик Пандоры работает в обе стороны. Вот только Россия, в отличие от Украины, является газонефтедобывающим государством (бензоколонкой).
Терминал в Ленинградской области как бы говорит, что скоро география ударов будет расширяться.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...