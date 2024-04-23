ИПСО 'Девятый вал': украинские добровольцы рассказали об опасности информационного влияния Кремля

В Киеве прошла пресс-конференция, посвященная когнитивным операциям России в отношении Украины на примере частных информационных компаний, таких как "Девятый вал". Конференция была организована общественной организацией "Союз воинов-добровольцев" совместно с "Правовым контролем".

На мероприятии были презентованы методы исследования, принципы и схемы, по которым работают вражеские организации, внедряя свои ИПСО, как внутри Украины, так и на международной арене. Работа вражеских компаний была детально рассмотрена на примере частной русского ИПСО "Девятый вал".

Выводы были сделаны на основании проведенных "Правовым контролем" исследований.

Спикер мероприятия, председатель информационного отдела ОО "Союз воинов-добровольцев" Михаил Маланич рассказал, что в последний год в поле зрения сектора общественных расследований особо активизировалось российские частные информационные компании.

"Западные партнеры Украины оказали беспрецедентную информационную поддержку: ВСУ стали международным брендом, об эффективности и героизме украинской армии узнал весь мир. Подконтрольные Кремлю пропагандисты не знали, как интерпретировать происходящее: "Киева за 3 дня" не произошло, более того, армия России терпит одно страшное поражение за другим. В башнях Кремля стали бить тревогу: недовольство ходом боевых действий растет, впечатляющих результатов нет, страны НАТО демонстрируют неожиданное единство и готовность поддерживать Украину до конца. Москва осознала, что неверно оценила обстановку в украинском обществе и атмосферу в западных столицах. Провальный 2022 год заставил команду Путина искать новые решения, которые помогут достичь поставленные цели", – отметил Маланич.

По его словам, Россия создала новое информационное оружие, направленное против Украины и ее союзников.

В исследовании были выделены два основных нарратива для информационных атак "Девятого вала" в отношении Украины: у Киева нет шансов на победу; Украина не соответствует критериям членства в ЕС.

В ходе мероприятия спикер представил ряд мнений ведущих политических деятелей Украины касательно деятельности "Девятого вала", которые указывают на ее губительные последствия для Украины.

"У "Девятого вала" есть даже свой телеграм-канал, в котором он занимается "анализом международного информационного пространства". Однако из логики его постов видно, что объектом интереса инфокомпании как раз-таки являются публикации и заявления, дискредитирующие Украину. Политики и блогеры, которые попадают в его подборки и дайджесты, как правило являются активными сторонниками сворачивания поддержки Украины. Параллельно российское ИПСО продвигает те инфоповоды, которые соответствуют целям внешней политики Москвы: продвижение антиколониального дискурса в развивающихся странах, идей "многополярности", критика Запада и его союзников", – добавил спикер.

По окончании мероприятия было подчеркнуто, что "Девятый вал" добивается того, чтобы у Украины не было положительного имиджа на Западе, а украинцы потеряли веру в победу и будущее членство в ЕС.

"Россияне системно работают над подрывом морального духа украинского общества, умело пользуясь пробелами в западных демократиях. Ведь несмотря ни на что, страны ЕС и США вынуждены разрешать проводить митинги, высказывать разные мнения, ведь таково у них политическое устройство. Этим активно пользуется Россия, Китай и другие автократии, которые видят слабые места демократий и делают все для их максимального разъединения и дезорганизации", – подытожил Маланич.

Общественники пообещали дальнейшие расследования на тему вмешательства России во внутренние дела Украины и стран Запада. Полный текст исследования можно прочитать по ссылке.