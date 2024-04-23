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ИПСО "Девятый вал": украинские добровольцы рассказали об опасности информационного влияния Кремля

Мария Шевчук
War
3 минуты
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ИПСО 'Девятый вал': украинские добровольцы рассказали об опасности информационного влияния Кремля

В Киеве прошла пресс-конференция, посвященная когнитивным операциям России в отношении Украины на примере частных информационных компаний, таких как "Девятый вал". Конференция была организована общественной организацией "Союз воинов-добровольцев" совместно с "Правовым контролем".

На мероприятии были презентованы методы исследования, принципы и схемы, по которым работают вражеские организации, внедряя свои ИПСО, как внутри Украины, так и на международной арене. Работа вражеских компаний была детально рассмотрена на примере частной русского ИПСО "Девятый вал". 

ИПСО "Девятый вал": украинские добровольцы рассказали об опасности информационного влияния Кремля

Выводы были сделаны на основании проведенных "Правовым контролем" исследований.

Спикер мероприятия, председатель информационного отдела ОО "Союз воинов-добровольцев" Михаил Маланич рассказал, что в последний год в поле зрения сектора общественных расследований особо активизировалось российские частные информационные компании.

ИПСО "Девятый вал": украинские добровольцы рассказали об опасности информационного влияния Кремля

"Западные партнеры Украины оказали беспрецедентную информационную поддержку: ВСУ стали международным брендом, об эффективности и героизме украинской армии узнал весь мир. Подконтрольные Кремлю пропагандисты не знали, как интерпретировать происходящее: "Киева за 3 дня" не произошло, более того, армия России терпит одно страшное поражение за другим. В башнях Кремля стали бить тревогу: недовольство ходом боевых действий растет, впечатляющих результатов нет, страны НАТО демонстрируют неожиданное единство и готовность поддерживать Украину до конца. Москва осознала, что неверно оценила обстановку в украинском обществе и атмосферу в западных столицах. Провальный 2022 год заставил команду Путина искать новые решения, которые помогут достичь поставленные цели", – отметил Маланич.

ИПСО "Девятый вал": украинские добровольцы рассказали об опасности информационного влияния Кремля

По его словам, Россия создала новое информационное оружие, направленное против Украины и ее союзников.

В исследовании были выделены два основных нарратива для информационных атак "Девятого вала" в отношении Украины: у Киева нет шансов на победу; Украина не соответствует критериям членства в ЕС.

ИПСО "Девятый вал": украинские добровольцы рассказали об опасности информационного влияния Кремля

В ходе мероприятия спикер представил ряд мнений ведущих политических деятелей Украины касательно деятельности "Девятого вала", которые указывают на ее губительные последствия для Украины.

"У "Девятого вала" есть даже свой телеграм-канал, в котором он занимается "анализом международного информационного пространства". Однако из логики его постов видно, что объектом интереса инфокомпании как раз-таки являются публикации и заявления, дискредитирующие Украину. Политики и блогеры, которые попадают в его подборки и дайджесты, как правило являются активными сторонниками сворачивания поддержки Украины. Параллельно российское ИПСО продвигает те инфоповоды, которые соответствуют целям внешней политики Москвы: продвижение антиколониального дискурса в развивающихся странах, идей "многополярности", критика Запада и его союзников", – добавил спикер.

ИПСО "Девятый вал": украинские добровольцы рассказали об опасности информационного влияния Кремля

По окончании мероприятия было подчеркнуто, что "Девятый вал" добивается того, чтобы у Украины не было положительного имиджа на Западе, а украинцы потеряли веру в победу и будущее членство в ЕС.

"Россияне системно работают над подрывом морального духа украинского общества, умело пользуясь пробелами в западных демократиях. Ведь несмотря ни на что, страны ЕС и США вынуждены разрешать проводить митинги, высказывать разные мнения, ведь таково у них политическое устройство. Этим активно пользуется Россия, Китай и другие автократии, которые видят слабые места демократий и делают все для их максимального разъединения и дезорганизации", – подытожил Маланич.

Общественники пообещали дальнейшие расследования на тему вмешательства России во внутренние дела Украины и стран Запада. Полный текст исследования можно прочитать по ссылке.