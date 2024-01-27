ИПСО России призваны не отбить или оправдать себя, а очернить Украину, – Юрий Гудыменко

Главная цель дезинформационных атак России – нивелировать перед западным обществом моральное право украинцев на защиту и военные действия. Страна-агрессор заинтересована, чтобы цивилизованный мир считал участников этой войны одинаково виновными и потерял желание помогать и поддерживать Украину.

Видео дня

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Фабрика новостей", комментируя тему уничтожения Ил-76 в Белгородской области.

"Как это часто бывает у россиян, вокруг этой темы произошел некий информационный хаос, который родил им идею в очередной раз ударить Украину на международной арене. Весь мир знает, что Россия систематически лжет, но у них нет такой задачи, чтобы им поверили. Их максимум - это легендарная фраза из соцсетей "не все так однозначно". Именно серая зона осведомленности позволяет им более эффективно влиять на западных политиков и граждан. Им нужно, чтобы войну Украины против России воспринимали не как битву добра против зла или света против тьмы, какова она на самом деле... А чтобы думали, что участники одинаково виноваты в этой войне и действуют одинаково грязными методами, ведь такой сценарий исключает желание поддерживать, сочувствовать. Это идеальный результат для России - нивелировать моральную правоту Украины, уменьшить западную помощь и добиться поражения украинцев. . На это они и работают", - отмечает ветеран.

По словам Юрия Гудыменко, история вокруг катастрофы Ил-76 в очередной раз продемонстрировала существенное взаимопроникновение украинского и российского медийных пространств. И украинская реакция не выглядела сильной.

"Я с удивлением наблюдал, как лидеры мнений, известные и уважаемые люди реально без внутренней критики брали российскую версию, верили в нее сами и начинали доносить это украинской аудитории. Своим молчанием и паузой на официальном уровне мы дали возможность россиянам продвигать свою точку зрения в абсолютной тишине. Нам нужно было выйти с самого начала, сказать: "Будьте готовы, сейчас россияне будут придумывать абсолютную ложь, не ведитесь на нее, разведке нужно тщательно проверить факты". Меня это в очередной раз подвело к мнению, что Украине очень не хватает Министерства информационной политики, которая бы формировала общие нарративы, месседжи и транслировала их западным партнерам. Никто не координирует информационную работу между ведомствами, и случай со сбитием ИЛ-76 это еще раз подтвердил", - подчеркивает Гудыменко.