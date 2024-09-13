Иран передал России баллистику: в разведке Британии объяснили, чем опасно оружие

Иран недавно поставил России баллистические ракеты ближнего действия Fath-360, способные доставлять боеголовку массой 150 кг на расстояние до 120 км. Эти поставки усилят способность РФ наносить точечные удары по целям вблизи линии фронта и позволят агрессору сохранить большую часть возможностей дальнего радиуса действия для ударов по целям в глубине Украины.

Видео дня

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, опубликованной 13 сентября. В ведомстве напомили, что впервые Fath-360 публично была продемонстрированная в 2020 году.

Fath-360 (также известная как BM-120) способна доставлять боеголовку массой 150 кг на расстояние до 120 км с заявленной точностью менее 30 метров.

Ее можно разместить на различных мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет, говорится в сводке.

В британской разведке также напомнили, что на сегодняшний день военная помощь Ирана РФ в ее войне против Украины включала поставку сотен БПЛА одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и обширную поддержку производства российских дронов.

Поставка баллистических ракет представляет собой дальнейшее углубление военных отношений Ирана и России, также отмечается в сводке.

"Поставки иранских баллистических ракет дополнят и укрепят способность России наносить точечные удары по украинским военным объектам или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволят РФ сохранить большую часть своих возможностей дальнего радиуса действия для использования по целям, расположенным в глубине Украины", – считают в разведке Британии.

Как писал OBOZ.UA, на прошлой неделе СМИ сообщили, что РФ получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса действия. По предварительным данным, речь идет о поставках более 200 ракет.

В США заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и России в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Севетта, передача баллистики ознаменует резкую эскалацию войны в Украине.

В МИД Ирана заявили 8 сентября, что обвинения в передаче баллистики России якобы "безосновательны", а военное сотрудничество между Ираном и РФ продолжалось еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Также в ведомстве заявили, что Иран "никогда не являлся частью российско-украинской войны" и выступает за ее политическое урегулирование.

МИД Украины 9 сентября вызвал временного поверенного в делах Ирана в Украине и выразил ему "глубокую обеспокоенность" в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистики россиянам.

В ISW указали, что передача Ираном баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства с РФ. Тегеран заинтересован в финансовых вливаниях от России, получении истребителей Су-35, а также в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!