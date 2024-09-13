УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Иран передал России баллистику: в разведке Британии объяснили, чем опасно оружие

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,1 т.
Иран передал России баллистику: в разведке Британии объяснили, чем опасно оружие

Иран недавно поставил России баллистические ракеты ближнего действия Fath-360, способные доставлять боеголовку массой 150 кг на расстояние до 120 км. Эти поставки усилят способность РФ наносить точечные удары по целям вблизи линии фронта и позволят агрессору сохранить большую часть возможностей дальнего радиуса действия для ударов по целям в глубине Украины.

Видео дня

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, опубликованной 13 сентября. В ведомстве напомили, что впервые Fath-360 публично была продемонстрированная в 2020 году.

Fath-360 (также известная как BM-120) способна доставлять боеголовку массой 150 кг на расстояние до 120 км с заявленной точностью менее 30 метров.

Иран передал России баллистику: в разведке Британии объяснили, чем опасно оружие

Ее можно разместить на различных мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет, говорится в сводке.

В британской разведке также напомнили, что на сегодняшний день военная помощь Ирана РФ в ее войне против Украины включала поставку сотен БПЛА одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и обширную поддержку производства российских дронов.

Поставка баллистических ракет представляет собой дальнейшее углубление военных отношений Ирана и России, также отмечается в сводке.

"Поставки иранских баллистических ракет дополнят и укрепят способность России наносить точечные удары по украинским военным объектам или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволят РФ сохранить большую часть своих возможностей дальнего радиуса действия для использования по целям, расположенным в глубине Украины", – считают в разведке Британии.

Иран передал России баллистику: в разведке Британии объяснили, чем опасно оружие

Как писал OBOZ.UA, на прошлой неделе СМИ сообщили, что РФ получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса действия. По предварительным данным, речь идет о поставках более 200 ракет.

В США заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и России в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Севетта, передача баллистики ознаменует резкую эскалацию войны в Украине.

В МИД Ирана заявили 8 сентября, что обвинения в передаче баллистики России якобы "безосновательны", а военное сотрудничество между Ираном и РФ продолжалось еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Также в ведомстве заявили, что Иран "никогда не являлся частью российско-украинской войны" и выступает за ее политическое урегулирование.

МИД Украины 9 сентября вызвал временного поверенного в делах Ирана в Украине и выразил ему "глубокую обеспокоенность" в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистики россиянам.

В ISW указали, что передача Ираном баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства с РФ. Тегеран заинтересован в финансовых вливаниях от России, получении истребителей Су-35, а также в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!