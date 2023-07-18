Иран в ответ на провокацию России сделал категорическое заявление о территориальной целостности Украины

Один из немногочисленных союзников России, Иран заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины. Тегеран также выступил за завершение войны путем политического урегулирования.

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Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам переговоров с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, прибывшим в Тегеран с официальным визитом. Слова иранского дипломата цитирует издание Nournews.

"Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога", – сказал дипломат.

Стоит напомнить, что с самого начала полномасштабного вторжения Тегеран помогал Москве. В частности, поставлял ударные дроны "шахеды". А в июне в Белом доме заявили, что Иран даже планирует построить в России завод по производству беспилотников.

Однако Россия умудрилась испортить отношения с Ираном. И заявление Тегерана по поводу войны в Украине стало ответом на провокационные действия РФ, которая выразила сомнения в принадлежности некоторых территорий к Ирану.

Так, 10 июля РФ подписала заявление Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в котором, в частности, утверждается, что существует спор о принадлежности Ирану островов Большой Томб, Малый Томб и Абу Муса.

В Тегеране выразили протест и подчеркнули, что острова навсегда принадлежат Ирану, а подобные заявления противоречат дружеским отношениям государств.

Тегеран потребовал от Москвы "исправить свою позицию" по поводу территориальной целостности Ирана. МИД страны вызвал посла России для объяснений.

На сегодняшней пресс-конференции Амир-Абдоллахиян заявил, что Тегеран получил "объяснения" от Москвы, но считает их неадекватными.

"Мы не считаем эти объяснения достаточными и не принимаем повторения подобных действий и заявлений о территориальной целостности Ирана", – заявил глава МИД Ирана.

После этого он сделал заявление по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия пообещала передать Ирану 50 своих истребителей Су-35, за которые Тегеран уже расплатился. Соглашение должно состояться в 2023 году, однако ни одного самолета Иран от Москвы до сих пор так и не получил.

В разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году.

Также сообщалось, что Тегеран использует китайские комплектующие для производства "шахедов" для России.