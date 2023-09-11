Ищут новые возможности: агенты АТЕШ вступают в ряды армии РФ с диверсионной целью. Фото

Партизаны из группы "Атеш" пытаются внедриться в оккупационные войска. Для этого они вступают в ряды армии РФ с диверсионными целями.

Видео дня

Об этом сообщили агенты "Атеш" на своей странице в Telegram. Сейчас партизаны находятся на складах ГСМ, в парках с техникой, в ангарах и даже в штабах.

"Агенты "Атеш" успешно вступают в ВС РФ! Наши люди в Севастополе и по всему Крыму активно мобилизуются в ряды ВС РФ. Мы ищем новые возможности для нанесения ударов по рашистам. Агентам выданы задания и они готовятся к их выполнению", – написали в сообщении.

Также партизаны рассказали, что противник не сможет предугадать их месторасположение.

"Наши оперативники находятся на складах ГСМ, в парках с техникой, в ангарах и даже в штабах. Предугадать и узнать, что случится и когда, противник не сможет. Только исправлять последствия", – заявили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, военное и партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, обнаружило в оккупированном Крыму очередную базу войск РФ. Свою военную технику захватчики разместили на окраине Бахчисарая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!