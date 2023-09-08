Партизаны АТЕШ обнаружили военную базу с российской техникой на окраине Бахчисарая в оккупированном Крыму. Видео
Военное и партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, обнаружило в оккупированном Крыму очередную базу войск РФ. Свою военную технику захватчики разместили на окраине Бахчисарая.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Партизаны также опубликовали координаты базы оккупантов.
На кадрах можно увидеть немало российских военных грузовиков с маркировкой "Z". Стоят они совсем рядом с домами мирных жителей Бахчисарая.
"В очередной раз мы наблюдаем, что с помощью жилых домов рашисты прикрывают свою технику и прячут свой личный состав. Но все это закончиться и очень скоро!" – отметили они.
Военная техника и личный состав российских оккупантов размешены вдоль железной дороги рядом с жилыми домами. Кроме них, судя по карте, недалеко находятся АЗС, отели и магазины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 7 сентября, иранский транспортный самолете прилетел в оккупированный Симферополь в Крыму. Предположительно, таким образом россияне могли получить ударные дроны.
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