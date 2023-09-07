Иранский транспортный самолет прилетел в оккупированный Симферополь: мог доставить дроны

В четверг, 7 сентября, иранский транспортный самолете прилете в оккупированный Симферополь, Крым. Предположительно таким образом россияне могли получить дроны.

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Об этом стало известно через портал отслеживания авиаперелетов Flightradar. Немного позже борт вылетел в обратном направлении.

Telegram-Канал "Крымский ветер" сообщает, что самолетом Иран мог передать боевые БПЛА для России.

После из издания "Крым.Реалии", которое ссылается на портал Flightradar, стало известно, что в оккупированном Крыму из закрытого аэропорта Симферополя вылетел иранский транспортный самолет ИЛ-76ТД, принадлежащий авиакомпании Pouya Air.

Согласно данным сервиса авиаперелетов, транспортный самолет с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 17:09 четверга, прилетев в Крым за два часа до этого.

Борт направился на юго-восток и летит над Черным морем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году. Таким образом, Тегеран помогает Кремлю наладить постоянные поставки оружия для войны в Украине.

Также сообщалось, что Тегеран использует китайские комплектующие для производства "шахедов" для России. Детали производства Поднебесной обнаружили в сбитых в Украине иранских дронах-камикадзе.