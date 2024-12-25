Ищут слабые места: в ВСУ заявили, что оккупанты хотят захватить плацдарм на правом берегу Днепра

Военные страны-агрессора не собрали достаточно наступательных сил и средств для того, чтобы форсировать Днепр и захватить плацдарм на правом берегу реки. Это информация по состоянию на среду, 25 декабря.

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Об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что ради вероятного наступления на Херсон россиянам нужно форсировать реку Днепр. Для этого они ищут слабые места в нашей обороне.

"Для ее форсирования необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки спрятать очень трудно. Пока наша разведка не обнаружила и не может сказать, что враг собрал достаточно наступательных сил и средств для того, чтобы проводить форсирование Днепра", – сказал Волошин.

Он также уточнил, что на этом направлении российские оккупанты проводят от пяти до семи форсировочных действий в сутки.

"Это больше похоже на разведывательно-поисковые действия. Как выглядит этот штурм? Это две-три лодки, группами по пять-семь человек. Они пытаются высадиться на нашем берегу или больше на островной зоне, в частности, на остров Казацкий, провести там штурмовые действия и выбить оттуда наших защитников", – отметил Волошин.

Кроме того, российские оккупанты на юге примерно на треть увеличили количество артиллерийских обстрелов, а также количество ударов дронами.

Накануне, 24 декабря, спикер Сил обороны юга заявил, что армия страны-агрессора РФ, вероятно, хочет захватить на одном из островов или на правом берегу Днепра плацдарм для переноса огневых средств, но речь идет о штурме Херсона.

Ранее стало известно, что войска страны-агрессора РФ каждый день пытаются форсировать реку Днепр на юге Украины. В сутки враг совершает по несколько таких попыток.

В начале декабря в Силах обороны юга отмечали, что отслеживают информацию о подготовке войсками РФ плавсредств для возможного форсирования Днепра. Защитники Украины готовы к любому развитию событий, прибавляли военные.

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