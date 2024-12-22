Каждый день пытаются форсировать Днепр: в Силах обороны рассказали о замысле россиян на юге

Войска страны-агрессора РФ каждый день пытаются форсировать реку Днепр на юге Украины. За сутки враг совершает по несколько таких попыток.

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Целью захватчиков является захват плацдарма на правом берегу. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Противник ежедневно предпринимает по несколько таких попыток форсировать, переправиться на острова, которые под контролем Сил обороны Украины, и на правый берег. Это попытка захватить определенный плацдарм на правом берегу, разместить огневые средства и стараться как можно больше влиять, применять обстрелы по Херсону, населенным пунктам на правом берегу", – сказал он.

Волошин прокомментировал массированный обстрел Херсона 20 декабря. Во время него небольшая группа российских оккупантов пыталась форсировать Днепр в районе Антоновского моста.

Однако Силы обороны сработали на опережение, не дав врагу возможности добраться даже до середины реки.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 декабря войска РФ устроили массированный артиллерийский обстрел Херсона, в результате которого погибли двое и пострадали 11 мирных жителей. Под атакой находились и населенные пункты возле областного центра. Враг прибегает к штурмам, вероятно, пытаясь занять район Антоновского моста.

В начале декабря в Силах обороны юга отмечали, что они отслеживают информацию о подготовке войсками РФ плавсредств для возможного форсирования Днепра. Защитники Украины готовы к любому развитию событий, добавляли военные.

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