Искали 'быстрого заработка': СБУ задержала агентов РФ, взорвавших колею во время движения военного эшелона в Ровенской области. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух диверсантов, по заданию российских спецслужб взорвавших железнодорожный путь во время движения военного эшелона Сил обороны Украины. Инцидент произошел в Ровенской области, однако благодаря оперативным действиям СБУ удалось избежать крушения: эшелон вовремя остановили на безопасном расстоянии.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство (СИН) под рельсы и дистанционно активировали его в момент приближения поезда.

Подрыв имел целью сорвать железнодорожную логистику поставки оборонных грузов на фронт.

Вражеских агентов задержали "по горячим следам" во время их попытки скрыться с места преступления. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 32 лет, которых российские спецслужбы завербовали через телеграмм-каналы, предлагавшие "быстрый заработок".

По инструкции кураторов из РФ, задержанные изготовили СВП на основе пластида, полученного из тайника. Во время обысков у них изъяли взрывчатые элементы и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

Задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Расследование продолжается по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Киеве еще четырех злоумышленников, выполнявших заказы российских спецслужб. Они поджигали военные авто и релейные шкафы "Укрзализныци" на территории столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители продолжают противодействовать вербовке молодежи российскими спецслужбами. В рамках общенациональной информационной кампании "Спали ФСБшника" Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвращают поджог, теракты и диверсии, которые российские спецслужбы осуществляют руками завербованных украинцев.

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