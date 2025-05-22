Искали "лучшей жизни": появились списки наемников с Шри-Ланки, завербованных Россией на войну против Украины

Россия вербует граждан Шри-Ланки для участия в войне против Украины. В украинском плену уже находятся восемь наемников из этой далекой страны, расположенной в северной части Индийского океана.

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Проект "Хотят жить" в Telegram обнародовал списки иностранных наемников с Шри-Ланки и рассказал об их мотивации. В основном они соглашаются на поездку в РФ ради заработка, но вместо обещанной работы оказались на фронте.

По словам задержанных наемников, в Шри-Ланке они жили в нищете и хотели лучшей жизни, поэтому искали работу за рубежом. Но вместо работы, шриланкийцы попали на "крючок" вербовщиков из России.

Для привлечения иностранных граждан для войны против Украины российские вербовщики запускают таргетированную рекламу в соцсетях с обещаниями о легальном трудоустройстве в РФ, в частности в гражданском секторе, и высокой зарплате – до 3000 долларов. На самом деле иностранцы стали "пушечным мясом" в штурмовых подразделениях армии РФ, без надлежащей подготовки, переводчиков и медицинской помощи.

Одним из таких завербованных с Шри-Ланки был Анил Мадусанка, которому пообещали работу водителем в отеле. Вместо этого ему выдали оружие и отправили в зону боевых действий в Украине, где он получил ранение. После ранения наемник сбежал в посольство Шри-Ланки в Москве, которое помогло ему вернуться домой.

По данным проекта, по меньшей мере 732 гражданина Шри-Ланки воюют или воевали в составе российских войск. Известно о гибели 32 из них, но это лишь официально подтвержденные случаи, поскольку Россия практически не ведет полного учета потерь среди иностранцев.

"В российской армии они буквально "одноразовые" солдаты для штурмовых операций. Шриланкийцев, как и других наемников, никто полноценно не обучает. Они проходят лишь две недели подготовки по обращению с оружием, после чего направляются в штурмовые подразделения. Никто из них не говорит на русском языке, хотя командиры, которые отправляют их в бой, – русскоязычные. В случае ранения или гибели за ними могут направить только российскую эвакуационную команду, но в большинстве случаев не отправляют никого", – говорится в сообщении.

Власти Шри-Ланки уже отреагировали на массовые вербовки своих граждан, которых обманом втягивают в войну против Украины. В мае 2024 года президент страны направил в Москву специальную делегацию для расследования фактов привлечения шриланкийцев к боевым действиям.

В ходе переговоров с российскими дипломатами и силовиками Шри-Ланка подняла вопрос о компенсации семьям погибших и пострадавших. Но надежды на какое-либо возмещение или хотя бы возвращение тел почти нулевые.

"Однако поскольку речь идет о переговорах с российской стороной, маловероятно, что родственники погибших наемников смогут получить хотя бы их останки, не говоря уже о компенсации", – отметили в проекте "Хочу жить".

Кроме этого, представитель Минобороны страны Аллен Хит заявил, что Россия вводит в заблуждение граждан, которые имеют экономические трудности, поэтому вынуждены искать работу за рубежом. Полиция Шри-Ланки уже арестовала двух отставных генералов, которые координировали вербовку, и еще шесть человек, ответственных за логистику. Всем грозит серьезная ответственность, поскольку действия квалифицируются как участие в международном преступлении.

Проект "Хочу жить" обнародовал список с именами шриланкийцев, которые присоединились к армии РФ для участия в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вербует граждан из других стран, не только с Шри-Ланки, но из Непала, Кубы, стран Центральной Азии и Латинской Америки. Так, в 144-й гвардейской мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ насчитывается не менее 38 наемников, которые имеют бразильский паспорт.

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