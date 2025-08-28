Используют "тактику проникновения": в ISW объяснили, что стоит за "вылазками" оккупантов на Днепропетровщину. Карта

Ограниченные тактические силы Российской Федерации просочились через украинскую оборону в двух приграничных населенных пунктах Днепропетровской области – в Запорожском и Новогеоргиевке, – но не создали там устойчивых позиций. Оккупанты применяли "тактику проникновения", как в районе Доброполья (к северо-западу от Покровска на Донетчине) в начале августа 2025 года.

Об этом в отчете за 27 августа сообщил американский Институт изучения войны (ISW). На своем сайте аналитики подчеркнули: о "прорыве" на Днепропетровщину говорить нельзя, "поскольку эта активность представляет собой в лучшем случае мелкомасштабное проникновение".

Что известно о ситуации на поле боя

27 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявляли, что российские наступательные действия в районах Запорожского (3,75 км от админграницы Донецкой и Днепропетровской областей) и Новогеоргиевки (730 м от административной границы) остановлены. Активность захватчиков сохраняется, но потерь позиций нет; украинские защитники контратакуют.

В свою очередь минобороны РФ утверждало о "захвате" Новогеоргиевки 20-го и Запорожского 25 августа. Сообщалось, что там действовали подразделения российской 57-й мотострелковой бригады (5-я общевойсковая армия, восточный военный округ).

"Пока преждевременно характеризовать эти сообщения о продвижении как прорыв в Днепропетровскую область", – отмечали в ISW, заявляя о "мелкомасштабном проникновении".

Также неверно характеризовать это как "первые территориальные завоевания" ВС РФ в области, особенно учитывая, что российские войска проводили штурмы на Днепропетровщине задолго до того, как МО России похвасталось "захватом" Запорожского и Новогеоргиевки.

В июне и июле 2025 года Институт изучения войны изучал геолоцированные кадры, указывающие на бои в Дачном и Малиевке (к северо-востоку от Запорожского и Новогеоргиевки), а также кадры от 25 августа, снятые в Вороном (к западу от Малиевки).

В ноябре 2024-го в ISW предполагали, что российское военное командование нацелилось на Днепропетровскую область, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи, обеспечивающие поддержку ВСУ на Донетчине, и попытаться окружить эти позиции.

"Российские войска также могут попытаться продвинуться в Днепропетровской области, чтобы создать условия для дальнейших операций в регионе", – заключили аналитики.

Агрессор использовал тактику, которая дала временный результат в районе Доброполья

Трегубов, спикер ОСГВ "Днепр", сообщал, что захватчики действовали небольшими группами по пять человек, проникали за первые линии украинской обороны, выжидали и накапливались. Затем эти малые группы пытались одновременно атаковать в разных направлениях.

Трегубов указал: эта тактика ранее применялась на Покровском направлении. В ISW добавили, что, очевидно, российские войска все чаще используют такую схему ограниченного продвижения по всей линии фронта. Однако она "уязвима для хорошо организованных украинских контратак".

Как ранее писал OBOZ.UA, в течение минувших суток (27 августа) украинские защитники ликвидировали и ранили еще 880 оккупантов. На поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!