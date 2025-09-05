'Испытания были положительные': Зеленский заявил, что Украина разрабатывает дальнобойные ракеты, и назвал главный вызов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает над созданием дальнобойных ракет собственного производства. По его словам, испытания уже состоялись и показали положительные результаты.

Ключевым вызовом в развитии украинского ракетостроения остаются финансовые ресурсы. Об этом глава государства рассказал в пятницу на совместной с президентом Европейского совета Антониу Коштой пресс-конференции.

"Дальнобойность украинскими специалистами развивается, многое разработано, многое произведено. Испытания были положительные, я думаю, что, наверное, какую-то информацию вы имеете, какая-то не очень известная", – сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что главным вызовом для развития украинского оборонно-промышленного комплекса остается финансирование.

"У нас действительно есть большой вызов с финансами. Мы говорим, мы хотим использовать различные программы, включая Ира и Safe, программы наших европейских партнеров по и замороженным активам российским", – сказал президент.

Президент добавил, что в ближайшее время состоится несколько встреч на уровне европейских лидеров, где будут обсуждаться пути решения этого вопроса и дополнительные возможности поддержки украинского ВПК.

"Пока что финансов не хватает, мы над этим работаем. Есть несколько встреч на уровне европейских лидеров, которые состоятся", – резюмировал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– В сети опубликовано фото украинской ракеты "Фламинго", которая имеет дальность более 3000 км и способна обстреливать тыл России, включая Сибирь и Дальний Восток.

– Компания Fire Point, которая также является производителем одних из самых распространенных дронов серии FP, активно занимается масштабированием ракеты "Фламинго" и расширением ее производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!