Истории уцелевших после ракетного удара РФ в Днепре вошли в музей 'Голоса Мирных'

14 января российская ракета попала в многоэтажку в Днепре. Жестокая и коварная атака унесла 45 жизней, шесть из погибших — дети. Несколько историй тех, кому удалось спастись, вошли в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, в рамках информационного партнерства с "Радио Свобода".

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Отметим, что Фонд Рината Ахметова готов предоставить всем пострадавшим в результате этой трагедии помощь в лечении и реабилитации, психологическую и гуманитарную помощь: позвоните по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Кухня квартиры, в которой жила мама Валерии, на девятом этаже. Там остался только кусок стены. Мама сейчас в реанимации, выжила – чудом.

"Четыре часа она там лежала, придавленная плитой. Пыталась махать, кричать. Никто не слышал. Родилась в рубашке. Сотрясение мозга, она в больнице, стабильная", — рассказывает дочь пострадавшей.

Мама Александра находилась дома, когда произошел взрыв. Женщина выжила, но в тяжелом психологическом состоянии.

"Этот взрыв слышал весь город! Мама сейчас у родственников. Очень тяжелое психологическое состояние. Но физически не пострадала, лишь мелкие порезы от стекла. Вынесены все окна, вся мебель истерзана", - поделился Александр.

Когда произошел взрыв, Ирина была дома с двумя детьми-подростками и 84-летней бабушкой. К счастью, из дома смогли выйти самостоятельно, на руках вынесли собаку.

"Мы с дочерью сидели на матрасе в коридоре. Бабушка наша сидела в ванной. Мы немного задремали. Проснулись от страшного взрыва. Начали кричать. Полетели окна, полетели двери, но мы все живы. Все в гари, все в дыму", - говорит. Ирина.

Любовь в момент попадания ракеты в дом находилась на улице. Пожилую женщину чуть не унесло взрывной волной, она временно потеряла слух. Любовь не сдерживает гнева.

"Взрыв. И такой горячий воздух - и на меня. А я - раз, и присела. Мама моя родная, это было что-то страшное! Огонь, дым. А я стою. У меня даже слух исчез... Что же они так издеваются из нашего народа! Живите себе мирно, спокойно. Да нет же! Такого горя наделали", — говорит женщина. Читайте истории уцелевших на сайте Музея по ссылке.

Истории днепрян вошли в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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