'История мировой дипломатии начиналась с таких соглашений': эксперт объяснил, почему не стоит искать зраду в предложении Трампа по редкоземельным металлам

Эксперт-международник Александр Краев считает, что соглашение между Украиной и США о получении Вашингтоном доступа к нашим редкоземельным металлам в обмен на военную помощь вполне возможно. Оно будет напоминать бизнес-соглашение и будет выгодно и для нас, и для Америки. С таких соглашений началась мировая дипломатия.

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Такое мнение он высказал в интервью OBOZ.UA. По словам Краева, речь не идет о том, чтобы Украина за бесценок передала природные ресурсы, а американцы думали помогать или нет. Основная деталь здесь состоит в том, что такой план Штатам предложила Украина.

Очевидно, наша власть убеждена, что сделка будет выгодна.

"Это буквально один из старейших типов обмена, который существует. Взамен на деньги или ресурсы дается безопасность, оружие, гарантии и принимаются определенные политические решения. На самом деле, мировая дипломатия, история мировой дипломатии начиналась с таких соглашений. Это то, что делали фактически всю историю человечества. Может ли это быть выгодно? Очевидно, что наша власть считает, что да. Потому что именно мы были первыми, то есть наши власти предложили такую идею. Это был план победы Украины, опубликованный Зеленским и Офисом президента. Там уже была эта статья о совместной добыче, об общих инвестициях", – сказал эксперт.

Это говорит о том, что Украина на такой шаг готова. С базовой точки зрения – это новые рабочие места, новые технологии и западные инвестиции на украинские территории.

"Поэтому, повторюсь, это не просто, как популисты любят говорить, продажа украинских недр и так далее. Это реально просто нормальное бизнес-соглашение. И поможет ли это нам, совершенно четко, потому что мы знаем, что Трамп – это не человек принципа, Трамп – это не человек, который любит говорить о демократии, защите свободы слова и так далее. Трамп – бизнесмен, и он хочет укладывать бизнес-контракты, в которых для него и для его страны будет четкая выгода. Это как раз один из таких бизнес-контрактов", – отметил Краев.

В то же время, рано рассуждать о деталях, потому что четкого плана, как это может быть воплощено, нет.

"У нас нет пока четкого плана и четкого понимания, как это будет воплощено, какие сроки, за какие деньги и так далее. Поэтому пока мы говорим скорее об идеях. Но как идея общего инвестиционного крупного проекта, по-моему, это хорошая идея", – отметил он.

Эксперт предположил, что Трамп, вероятно, хотел бы отодвинуть Китай с этого рынка. Такова политика американских администраций с тех пор, как редкоземельные металлы стали нужны, то есть с нулевых.

"Потому что сейчас Китай контролирует добычу и обработку 80% всех редкоземельных металлов. Потому что он вкладывался в Африку, в Латинскую Америку, там огромные месторождения, потому что он вкладывался в Юго-Восточную Азию, он вкладывался в собственное производство. Поэтому да, Китай угрожает. Надо же понимать, редкоземельные металлы – это чипы, редкоземельные металлы – это технологии зеленой энергетики, редкоземельные металлы нужны для связи, для того же 5G, редкоземельные металлы нужны для военных технологий, для ракетных технологий. Поэтому это угрожающе, что у одной страны такая большая монополия", – считает Краев.

Что касается реакции на такое возможное соглашение украинского народа, собственностью которого являются эти редкоземельные металлы, то, отметил эксперт, украинцы – достаточно бизнесовая нация, умеющая торговать и зарабатывать.

"Мне кажется, значительная часть украинского народа, которая не будет поддаваться на популистические истории о недрах, о том, что это богатства всех, они поймут, что на самом деле богатство богатствами, но чтобы условный литий, тантал или ванадий стали деньгами, их надо продавать. А как мы их будем продавать, находясь в состоянии войны без западного капитала, западных технологий, западных рынков? Никак. Поэтому, по сути, как мне кажется, нужно четко людям доносить одну простую вещь. И это совершенно правда, что совместное производство этих металлов и позволит нам использовать те же общие народные богатства, о которых все так любят рассказывать. Иначе оно себе продолжит лежать под землей, и никакого толка от него украинской нации не будет", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский назвал справедливым требование Трампа получить доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на военную помощь США. По его словам, это условие предусмотрено Планом победы и он уже обсуждал ее с Трампом во время личной встречи в сентябре.

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