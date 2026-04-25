Истощение бойцов Сил обороны на позициях: Сырский дал командирам дедлайн для проверки обеспечения войск

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский отреагировал на недавнийскандал в рядах 14 ОмБР. Главком поручил проверить организацию логистического обеспечения военных, которые длительное время не получают ни еды, ни воды.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Там сообщается, что он дал на выполнение приказа время до 20 мая.

"Командующим группировок и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае обороны. А также принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием", – говорится в сообщении.

Что произошло в 14 ОМБр

Скандал вокруг обеспечения военнослужащих бригады на одной из позиций на Харьковщине, вспыхнул после сообщения дочери бывшего военного бригады Иванны Побережнюк в Threads.

"14 бригада 2 механизированный батальон, прикомандированы к 30 бригаде 2 батальона. Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы", – написала она.

К сообщению Иванна Побережнюк добавила фотографии крайне истощенных и очень похудевших четырех военнослужащих.

Родные украинских защитников рассказали журналистам, что поскольку им систематически не дают ни еды, ни воды, на позициях защитники находятся уже около восьми месяцев.

Жена одного из военнослужащих, Анастасия Сильчук, опубликовала сообщение в Facebook, где попросила командование обратить внимание на ситуацию, обнародовав обращение военных.

"Мы добровольно стали на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Просим высшее командование разобраться с этой ситуацией и не допустить предательских действий! Каждая посылка – на 7-14 дней. Воду добываем сами – дождевую, зимой топили снег. Если ее сбрасывали, то 1,4-2,5 литра. Частые ситуации, когда совсем нет связи по 3-4 суток. Такая ситуация на всех наших позициях. Доставка даже критических медикаментов происходит только вместе с едой", – говорится в обращении.

На сообщения отреагировали в Министерстве обороны Украины. Там заверили, что командир 14 бригады взял этот вопрос на контроль.

"Несмотря на осложненную логистику, пытаются решить вопрос с обеспечением ребят и их заменой. До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической. Командование бригады и корпуса на связи с родными", - говорилось в ответе ведомства.

В 14-й отдельной механизированной бригаде заявили, что ситуацию контролирует новый командир. И добавили: доставку еды на позиции затрудняют проблемы с логистикой.

"Это совершенно не оправдывает сложившейся ситуации, но коммуникация есть. Недавно назначенный полковник Тарас Максимов говорил с семьями. Также после обнародования информации была еще доставка. Поверьте, делается максимально, чтобы эту ситуацию исправить и наладить логистику. Но это – чрезвычайно сложно", – заявила начальница отдела коммуникаций бригады, майор Надежда Замрига.

После огласки, добавила Иванна, ситуация несколько изменилась, в частности за последние сутки военным передали четыре посылки с едой. Также командование вышло на контакт с родными.

Напомним, ранее на проблему впервые отреагировали в Генштабе. Там заявили, что командование бригады скрывало реальное положение дел с обеспечением военнослужащих, также было потеряно несколько позиций, а комбрига отстранен.

Как сообщал OBOZ.UA, комментарий по этому поводу предоставили и в Группировке объединенных сил, где отметили, что проблемы с обеспечением позиций военнослужащих носят системный характер, и накапливались длительное время. В командовании прямо назвали эту ситуацию "ужасным управленческим позором", подчеркнув, что она является следствием решений на уровне корпуса и взаимодействия между подразделениями, в частности, недостатки в логистике, организации работы беспилотников и общей системе поражения противника.

