Истощение российских оккупационных войск приобрело необратимый характер: анализ потерь врага за месяц

В марте 2025 года российские оккупационные войска пытались демонстрировать активность по всей лини боестолкновений, но при этом они несли значительно большие потери в пропорции захвата территорий. Все это указывает на то, что истощение РОВ приобрело необратимый характер.

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Армия страны-агрессора пытается продолжать наступательные действия в условиях отсутствия штатной комплектации подразделений техникой и насыщения ее не специализированной компонентой.

Результатом таких действий стали как очень низкие показатели захваченных территорий, так и высокие потери в ряде категорий, связанных именно с такой особенностью нынешних наступательных действий оккупационных войск.

Но обо всем по порядку.

Потери личного состава

В марте 2024 года российские оккупационные войска понесли не рекордные потери в личном составе, но достаточно существенные в условиях ограниченного захвата территорий Украины – 41 160.

Напомню, что в ноябре 2024 года РОВ потеряли 45 720 личного состава, в декабре 2024-го – 48 670, в январе 2025-го – 48 240.

Но в нынешней ситуации важным является не столько количественный показатель потерь людского ресурса, сколько пропорция с захватом территорий. А это по состоянию на март 130 км² или пропорция: на 1 км² территории потери составили более 315 человек.

С учетом того, что в феврале российские оккупанты захватили 188 км² территории Украины, средний показатель потерь врага составил более 190 чел./1 км², в 2024 году этот показатель в среднем составлял 128 чел./1 км², при том, что в январе 2025-го – 150 чел./1 км², можно говорить о том, что потери личного состава РОВ в пропорции захватываемой территории Украины в марте стали рекордными.

С другой стороны, удивлен ли я этому? Нет. Наоборот. Именно об этом я писал в своей аналитике за 2024 год, обращая внимание на то, что весной 2025-го российские оккупационные войска будут воевать в основном людьми, с минимальным КПД. Так оно и происходит, поэтому никаких сюрпризов, все вполне ожидаемо и прогнозируемо.

Потери танков

В марте 2025 года российские оккупационные войска потеряли 272 танка, что полностью соответствует среднестатистическому показателю с июля 2024 года. То есть, показатель участия основных боевых танков, даже самых старых и морально устаревших, в составе оккупационных войск, с июля 2024 года не изменился.

Мы с вами сейчас являемся свидетелями того, как страна, имевшая самые обширные запасы ОБТ в мире, вступает в фазу их острого дефицита. И, опять-таки, что в этом удивительного? Ведь именно об этом я предупреждал в прошлом году. Но двигаемся дальше…

Потери боевых бронированных машин

В марте РОВ потеряли 607 ББМ.

Это среднестатистический показатель с декабря 2024 года, обусловленный теми же проблемами, которые возникли и с ОБТ – отсутствием возможности российского военно-промышленного комплекса в течение месяца компенсировать потери как новой, так восстанавливаемой продукцией.

Потери ствольной артиллерии

В марте 2025 года был установлен абсолютный рекорд потерь ствольной артиллерии РОВ – 1 644.

Такой показатель обусловлен тем, что из-за отсутствия полноценной огневой поддержки штурмовых действий бронированной техникой, которую осуществляют ОБТ и ББМ, эти задачи выполняет артиллерия. А она у российских оккупантов в основном представлена старыми советскими ствольными, буксируемыми образцами – с крайне низкой мобильностью, точностью и дальностью поражения целей.

В итоге контрбатарейная борьба Сил обороны Украины, с применением как артсистем, так и других средств поражения, имеет значительное превосходство над показателями РОВ.

Потери РСЗО

В марте 2025 года российские оккупанты потеряли 43 единицы реактивных систем залпового огня. Это хоть и не рекордный, но самый высокий показатель потерь РОВ в данной категории с августа 2024 года.

Равно как и в случае со ствольной артиллерией активизация РСЗО обусловлена отсутствием полноценной огневой поддержки наступающих пехотных сил РОВ бронетехникой. Поэтому артиллерия отыгрывает в этом вопросе главную роль, что и влечет растущие показатели потерь в этой категории.

Стоит напомнить и о том, что российские оккупационные войска сейчас все чаще в качестве РСЗО используют не штатные 122-мм БМ-21 "Град", 220-мм БМ-27 "Ураган" и 300-мм БМ-30 "Смерч", а гомункулусы в виде установленных на шасси МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 и даже станины зенитных установок ЗУ-23-2 флотских бомбометов РБУ-1200, РБУ-6000.

Потери ПВО

Второй месяц подряд российские оккупационные войска демонстрируют достаточно стабильный показатель потерь систем противовоздушной обороны - 35 единиц. Это после падения с ноября 2024 года может быть обусловлено повышением активизации именно средств поражено СОУ, занимающихся целенаправленной охотой и уничтожением данных объектов.

Напомню, что именно системы противовоздушной обороны являются для РОВ наиболее проблемными в вопросах компенсации: как в виде новой продукции, восстановленной после хранения, так и ремонта после полученных повреждений.

Потери автотранспорта

В марте 2025 года российские оккупационные войска понесли самые высокие потери автомобильного транспорта за весь период полномасштабной войны – 3 545.

Разумеется, это все связано с критическим дефицитом (как я и прогнозировал в 2024 году) у РОВ танков, ББМ и бронеавтомобилей. Вот только в нынешних условиях возникает вполне уместный вопрос…

А Генеральный штаб ВСУ, когда публикует ежедневные данные о потерях РОВ в этой категории, действительно ли учитывает автотранспорт или, например, мотоцикл, электросамокат и велосипед? В какую категорию они попадают? Или конь, осел, верблюд…

Да, кажется, что это все звучит как анекдот и дичайший сюрреализм, но, друзья, флотский бомбомет РБУ-1200, установленный на станину зенитной установки ЗУ-23-2 – это отнюдь не штатная РСЗО, но для "второй армии в мире" – вполне.

Потери спецтехники

В марте 2025 года показатель уничтоженной спецтехники российских оккупантов оказался самым низким с января 2023 года - 24 единицы.

Все это обусловлено тем, что… А эвакуировать из зоны боевых действий что? Мотоцикл или электросамокаты? Российские БРЭМ все меньше используются не только потому, что после их рекордных потерь летом-осенью 2024 года их в целом стало меньше, но и потому, что эвакуировать что-то ценное у РОВ на сегодня нет надобности.

Выводы

По итогам потерь РОВ за март 2025 года можно лишь подтвердить тот факт, что российская армия продолжает оставаться на векторе своего истощения. Многочисленные верификации уничтоженной техники в зоне боевых действий показывают то, что она превратилась в нечто среднее между сирийской и талибами. Но талибы хотя бы отдают предпочтение пикапам Toyota, а российские оккупанты тотально пересаживаются на "Нивы", "Жигули", "Буханки", "Оку", электросамокаты…

В ноябре 2024 года при обзоре потерь РОВ за месяц я писал следующее: "Очевидно, что настолько высокие показатели потерь будут держаться как минимум до инаугурации Дональда Трампа. "Как минимум" — означает и то, что после инаугурации Путин будет пытаться демонстрировать Трампу силу посредством интенсивных боевых действий, имитацией безграничности возможностей и бесконечности ресурсов. Но это не так, и по ряду категорий потерь РОВ за ноябрь это уже видно. В перспективе это сулит российским войскам снижение темпа и масштабов наступательных операций – хотят они того или нет".

В марте 2025 года очевиден не только тотальный дефицит по ряду категорий техники РОВ, но и то, что дальнейшие активные боевые действия ведут Россию в глубочайший кризис, в котором не был даже СССР в период своего развала.

Владимир Путин всегда жалел о развале СССР и очень часто упоминал этот факт в своих комментариях, но он своим действиями сделал то, чего не смог достигнуть даже Михаил Горбачев. Сенатор Джон Маккейн был бы доволен результатами нынешней деградации российской армии. В техническом и технологическом аспекте ее сейчас практически не существует, осталось только решить вопрос с людской компонентой.

Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".