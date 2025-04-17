'Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать': Зеленский отреагировал на новую атаку на Днепр и Одессу. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные российские обстрелы по мирным украинским городам. Глава государства подчеркнул, что РФ каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать украинцев.

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Также президент подчеркнул, что войны останавливаются силой – силой против агрессора. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что в Днепре российские дроны атаковали дома и обычную гражданскую инфраструктуру. Президент заявил, что вследствие вражеской атаки в больницах города остаются 16 человек, всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка.

"К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них – девушка, Вероника, только 17 лет ей было… Мои соболезнования родным и близким", – написал президент.

Также российские террористы атаковали ночью Одессу. Вследствие обстрела пострадали три человека. В областном центре повреждены дома, аптека и церковь. Кроме того, Зеленский отметил, что россияне атаковали авиабомбами Сумскую область и били баллистическими ракетами по Харьковщине и Донецкой области.

"Каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром нашей устойчивости – это буквально защита жизней. Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо оказывать давление на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые именно так используют свои возможности. Войны останавливаются силой – силой против агрессора, силой в защите жизни", – отметил глава государства.

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