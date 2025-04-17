'Услышали, как летит 'Шахед'. Затем взрыв, крики': жители Днепра рассказали о моменте вражеской атаки. Видео

Вечером 16 апреля российская террористическая армия совершила очередную массированную атаку по Днепру. Вследствие обстрела в городе есть погибшие и пострадавшие.

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Путинская армия атаковала областной центр дронами Shahed с разных направлений, поэтому у местных жителей не оставалось времени, чтобы укрыться. Жители Днепра рассказали "Суспільному", как пережили дроновую атаку.

Местная жительница Таисия рассказала журналистам, что после оглашения воздушной тревоги вместе с соседями прошла в безопасное место. Женщина говорит, что услышала около 10 взрывов.

Один из российских БПЛА взорвался буквально рядом с жилым домом. После этого мирные жители получили ранения.

"Не успела девушка забежать. Она бежала, и ее там сразу ранили. Крик, шум, дым, тут все горит, но начали ей оказывать помощь. Там еще два парня раненных было. Взрывов 10 было", – говорит жительница Днепра.

Еще одна жительница областного центра рассказала, что прилет был совсем рядом. В результате взрывов у женщины были повреждена квартира. При этом она отметила, что в жилье были установлены окна с бронированными стеклами, но и это не спасло от разрушений.

Жители Днепра рассказывают, что российские беспилотники атаковали жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру. Местная жительница отметила, что БПЛА взорвался рядом, поэтому дом оказался полностью разрушен.

"С*ки, чтобы они пов*здыхали. Прилетело в дом рядом. Был сильный взрыв, все вылетели стекла, очень сильный стресс", – сказала жительница областного центра.

Напомним, 16 апреля российская террористическая армия нанесла массированный удар по жилым кварталам Херсона. Враг применил управляемые авиационные бомбы и артиллерию.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, вследствие чего погибло много гражданских.

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