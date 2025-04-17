Есть угроза обвала: один из дронов попал в крышу Днепровского государственного медицинского университета. Фото и видео

В ночь на 17 апреля Россия атаковала дронами Днепр, в результате чего был поврежден Днепровский государственный медицинский университет. Вражеский БПЛА попал в крышу одного из корпусов – значительные разрушения получили несколько этажей.

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Об этом сообщает "Суспільне Дніпро". На месте атаки активно работают студенты, преподаватели и персонал, расчищающие завалы. В заведении объявили онлайн-обучение из-за угрозы обрушения конструкций перекрытия на нижние этажи.

По словам ректора Татьяны Перечной, часть здания разрушена полностью, в другом — выбиты все окна. Удар повредил кабинеты, где хранились ценные экспонаты, и большую библиотеку с более чем 52 тысячами книг, в частности, учебная литература, которую издавали студентам. Часть экземпляров не сохранилась.

"Сейчас ликвидируем, вывозим. Все работают: студенты, преподаватели. Ждем помощи. Студентов перевели на онлайн-обучение. Очень серьезные повреждения. Раненых среди студентов нет", — пояснила ректор.

Проректор Виктор Самко добавил, что разрушены несущие конструкции и перекрытия, а окна выбиты вплоть до первого этажа. Больше всего пострадали книги для первого и второго курсов, включая воду.

"Окон нет до первого этажа, есть угроза обрушения. В этом курсе учится 1-3 курса. Экспонаты музея сейчас будем эвакуировать", — пояснил он.

Библиотекарь Татьяна, которая работает в университете уже 27 лет, надеется, что они останутся работать и дальше в этом корпусе.

"Очень тяжело, это место для меня родное. Очень люблю свою работу. Со студентами очень интересно общаться. Не хочется переезжать, потому что это еще труднее... Надо морально принять, что здесь больше невозможно работать", — рассказала женщина. Она отметила, что большинство книг из библиотечного фонда были повреждены. Сохранились учебники на третьем курсе.

Кроме этого, повреждения получил анатомический музей, а именно витражи на окнах и внутренняя отделка. Уцелели экспонаты, которые были за стеклянными перегородками.

Для ликвидации последствий приобщились и сами студенты, помогающие убирать обломки стекла, демонтировать окна и разбирать крышу. В частности, первокурсница Валерия выразила надежду, что к обучению в корпусе можно будет вернуться как можно быстрее, потому что "медицину нельзя изучать онлайн".

"Призываю всех, кто может помочь восстановить университет, чтобы студенты вернулись к учебе", — сказала девушка.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 16 апреля, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр "Шахедами". В городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары, известно о трех погибших и 31 пострадавшем.

Местные жители рассказали, что было слышно около 10 взрывов. Один из российских БПЛА взорвался буквально рядом с жилым домом, где прятались люди. После этого гражданские граждане получили ранения.

Во время очередной российской атаки по Днепру вражеский дрон унес жизни 16-летней девушки. Погибшая была в 2008 году рождения и не успела скрыться.

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