Хотела скрыться в доме, но не успела: появились подробности о ребенке, который Россия убила ударом по Днепру

Во время очередной российской атаки по Днепру вражеский дрон унес жизни 16-летней девушки. Погибшая была в 2008 году рождения и не успела спрятаться.

Видео дня

Ребенок услышал звук "Шахеда" и бросился домой, но не успел – обломки стекла смертельно ранили его прямо в подъезде. Об этом рассказала соседка убитой Россией девочки в комментарии "Днепр оперативный".

Женщина, видевшая трагедию своими глазами, рассказала, что девушка гуляла поблизости, когда началась воздушная тревога. Она успела забежать в дом, но взрывной волной выбило стекла и стеклом ее убило.

"Побежала... Беспилотник сюда начал лететь, девочка здесь гуляла, забежала в дом и беспилотник сорвался, и она только забежала и срывной волной стеклом ее убило. 16 лет девочке. Потом начались эти взрывы и я взяла собаку и спустилась в чем была, в пижаме", – рассказала очевидица.

Жители микрорайона шокированы тем, что беспилотник попал именно по жилому дому. Это был обычный подъезд, в котором проживают гражданские. В этом районе также много студентов.

"Мы называем наш район – студенческий городок. Вы же видите! Мне кажется, что они убивают нашу молодежь. Просто. Здесь никого нет. На один подъезд дом", – поделилась женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 16 апреля, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр "Шахедами". В городе раздалась серия взрывов, вспыхнули пожары, известно о трех погибших и 30 пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!