ISW: армия РФ пытается наступать в Харьковской области, однако подтвержденных изменений линии фронта нет. Карта

Оккупационные войска РФ продвинулись в районе Торецка, Покровска и к юго-западу от Донецка. Также армия агрессора наступает на севере Харьковской области, пытаясь приблизиться к Харькову, однако продвижения оккупантов не зафиксировано. Против наступающих защитников Украины враг применяет химическое оружие.

Видео дня

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 5 октября. По данным аналитиков, главные усилия России по-прежнему направлены на восток Украины.

Ситуация на Харьковщине

В частности, усилия оккупантов сконцентрированы на Харьковщине, где РФ пытается оттеснить украинские войска от государственной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние досягаемости ствольной артиллерии.

Так, враг продолжал наступление к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Старицы, Волчанска и Тихого 4 и 5 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Украинская Третья штурмовая бригада, которая защищает Украину на севере Харьковщины, сообщила, что российские войска применили неуказанное химическое вещество против наступающих украинских войск в неуказанном районе Харьковского направления.

Известно, что подразделения 7-го мотострелкового полка ВС РФ (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) действуют в районе Лукьянцы к северу от Харькова.

Луганщина

Вторая цель оккупантов – захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад в восточную часть Харьковской и северную часть Донецкой, говорится в отчете ISW.

В частности, войска России продолжили наступление вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 5 октября, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Один из российских "военкоров" заявил, что оккупанты продвинулись на два километра в глубину к востоку от села Терны западнее Кременной и пытаются выровнять линию фронта вдоль дороги Торское – Макеевка, но в ISW не обнаружили подтверждения этого наступления.

Также кремлевские блогеры заявили, что войска РФ якобы недавно захватили часть дороги между Кругляковкой и Колесниковкой к юго-востоку от Купянска, но подтверждения этому также нет.

Кроме того, враг продолжил наступление северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки, Новоосиново, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой; западнее Сватово в направлении Боровой; к юго-западу от Сватово в районе Грековки, Макеевки и Невского; к северо-западу от Кременной в районе Новосадово; и к западу от Кременной в районе Торского 4 и 5 октября.

Донетчина

Третьей основной целью армии РФ является захват всей Донецкой области. 4 и 5 октября захватчики продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки северо-восточнее Северска, Верхнекаменского восточнее Северска и Выемки юго-восточнее Сиверска, однако подтвержденного продвижения не добились.

Также оккупанты продолжили наступательные операции в районе города Часов Яр 5 октября, но не добились подтвержденных успехов. В частности, они атаковали в районе Часова Яра; к северу от Часова Яра возле Калиновки; к югу от Часова Яра возле Ступочки; к юго-востоку от Часова Яра возле Андреевки 4 и 5 октября.

Известно, что в районе Нового микрорайона в восточной части Часов Яра действуют подразделения российского 58-го батальона спецназа (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус террористической "ДНР").

Торецкое направление

В то же время войска страны-агрессора недавно продвинулись в Торецке на фоне продолжающихся операций в этом районе 5 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в центре Торецка.

Также враг продолжил наземные атаки в районе Торецка, Дачного, к северо-востоку от Торецка и к юго-западу от Торецка в районе Щербиновки 4 и 5 октября.

Покровское направление

В ISW указали, что войска РФ недавно продвинулись в направлении Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 4 октября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в восточном Цукурино к юго-востоку от Покровска.

Российские "военкоры" заявили о захвате большей части Цукурино и о том, что бои продолжаются в районе Измаиловки к юго-востоку от Покровска и Цукурино, однако в ISW не обнаружили подтверждений.

Минобороны РФ заявило, что российские войска якобы захватили село Желанное Второе к юго-востоку от Покровска, хотя в ISW также не видят доказательств.

Также враг продолжал наступательные операции к востоку от Покровска в районе Новоторецкого, к юго-востоку от Покровска в районе Селидово, Крутого Яра, Николаевки, Лысовки и Цукурино 4 и 5 октября.

Генштаб ВСУ сообщил 5 октября, что украинские военные нанесли удары ракетами Storm Shadow и GMLRS по трем военным командным пунктам РФ: 35-й мотострелковой бригады, 27-й мотострелковой бригады и 2-й мотострелковой бригады, подразделения которых ISW недавно наблюдали на Покровском направлении.

Усилия РФ на западе Донетчины

Российские войска продолжили наступательные операции к западу от Донецка 5 октября, но не добились подтвержденных успехов, заявили в ISW. Также оккупанты атаковали в районе Георгиевки, Острого и Островского 4 и 5 октября.

По данным аналитиков, оккупанты продвинулись к юго-западу от Донецка во время механизированного наступления численностью в роту и продолжили наступательные операции в этом районе 5 октября.

Геолокационные кадры, опубликованные украинскими военными 79-й ОДШБр, действующими к юго-западу от Донецка, указывают на то, что войска РФ продвинулись к северу от Константиновки и до южной окраины Катериновки во время механизированного наступления численностью в роту.

В 79-й ОДШБр заявили, что уничтожили танк и пять бронемашин и повредили еще одну бронемашину противника во время российского механизированного наступления.

Российские блогеры заявили, что 4 и 5 октября оккупанты продвинулись в южную часть Катериновки, а действующие к юго-западу от Донецка захватчики также продвинулись к северо-западу от Угледара в направлении Богоявленки.

Однако в ISW не обнаружили подтверждения этих российских заявлений.

Один из российских "военкоров" заявил, что оккупанты пытаются захватить Ильинку до того, как осенние погодные условия могут начать ограничивать механизированный маневр к юго-западу от Донецка.

Также российские войска продолжали наступательные операции в районе Антоновки, Константиновки и Катериновки, а также в направлении Богоявленки 4 и 5 октября.

В ISW также отметили, что в социсетях появились кадры от 5 октября обломков сбитого российского тяжелого малозаметного беспилотника С-70 около Константиновки. Если эта информация подтвердится, потеря С-70 станет первой в истории эксплуатации беспилотника. Россия произвела всего два таких БПЛА, указали аналитики.

При этом российские и украинские источники не сообщали о каких-либо боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 5 октября.

Юг Украины

Цель России на южном направлении – удержание позиций на линии фронта и защита тыловых районов от украинских ударов.

По данным аналитиков, оккупанты продолжали наземные атаки на западе Запорожской области в районе Работино, Малых Щербаков к западу от Орехова и к юго-востоку от Степногорска и Каменского к югу от Степногорска 4 и 5 октября, но не добились подтвержденных успехов.

Один из кремлевских "военкоров" заявил, что украинские войска пытаются проводить разведывательные атаки боем ограниченными силами в районе Каменского с 4 октября.

Бои якобы возобновились на островах в устье реки Днепр, однако украинский Генштаб не сообщал о каких-либо российских наземных атаках на Херсонском направлении 4 и 5 октября, указали в ISW.

Известно, что здесь действуют подразделения 80-й арктической бригады российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1250 российских оккупантов и 248 единиц их техники и вооружений. С начала полномасштабной войны потери ВС РФ составляют около 660 470 военнослужащих.