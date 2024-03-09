ISW: украинские защитники заставили оккупантов отступать на Донецком направлении. Карта

Украинские воины заставили российских оккупантов отступить с неопределенных позиций вблизи села Тоненькое Донецкой области. Также они контратакуют в районе Красногоровки и Марьинки и вблизи Новомихайловки и Победы.

Тем временем оккупанты продвинулись под Авдеевкой, а российские пропагандисты кичатся якобы успехами в Красногоровке, никаких подтверждений которых за неделю найти не удалось. О текущей ситуации на поле боя в Донецкой области рассказали в Институте изучения войны (ISW)

Аналитики отметили, что на протяжении 8 марта вдоль линии фронта преимущественно шли позиционные бои. Так, на Бахмутском направлении, согласно заявлениям российских "военных блогеров", оккупанты пытаются штурмовать Ивановское и отбросить украинских воинов с занимаемых позиций в западной части села.

Продолжались бои и в районе Раздоловки и Богдановки – юго-восточнее и юго-западнее Бахмута соответственно. Горячо было также вблизи Клещиевки, Андреевки, Пивденного и Нью-Йорка.

"Сообщается, что подразделения российской 200-й мотострелковой бригады (Северный флот) действуют вблизи Часового Яра (к западу от Бахмута)", – отметили в ISW.

Добиться определенного продвижения недавно российским захватчикам удалось к северо-западу и западу от Авдеевки, где продолжаются бои.

"Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись к ветрозащитным полосам к востоку от Бердичей (к северо-западу от Авдеевки). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что российские войска продвинулись в северо-западной части Тоненького к западу от Авдеевки", – отметили аналитики.

Однако не все пропагандисты удовлетворены достижениями россиян в этом направлении. Часть из них накануне подтверждала, что выбить украинских воинов из западных окраин Бердичев и Орловки захватчикам так и не удается. Поэтому оккупанты отказались от лобовых штурмов Орловки с востока, перейдя к попыткам наступать с юга населенного пункта.

Между тем, украинские войска, как признают российские "военкоры", контратакуют вблизи Бердичев и заставили российские силы отступить с неопределенных позиций возле Тоненькое.

"Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Степного и Семеновки; к западу от Авдеевки возле Орловки; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского", – говорится в отчете ISW.

Между тем западнее Донецка, на Марьинском направлении, пропагандисты РФ решили придумать себе "победу".

"7 и 8 марта российские военные блогеры заявили, что российские войска удерживают позиции в южной Красногоровке (к западу от Донецка) и недавно продвинулись вдоль улицы Лермонтова. ISW не заметила подтверждений продвижения России в Красногоровке после заявлений Украины о том, что украинские силы вытеснили российские с южной части Красногоровки 27 февраля", – отметили аналитики.

Не нашли подтверждений и заявления одного из российских "военкоров", накануне, 8 марта, "взявшего" половину села Георгиевка: никаких визуальных доказательств продвижения российских войск в этом населенном пункте аналитики не нашли.

Также, как признают российские источники, 7 и 8 марта украинские войска провели несколько контратак в районе Красногоровки и Марьинки, а также вблизи Новомихайловки и Победы.

"Сообщается, что вблизи Георгиевки действуют подразделения российской 5-й отдельной мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР" и 150-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ)", – добавили в ISW.

На юго-западе Донетчины бои 8 марта продолжались вблизи Великой Новоселки, в районе Урожайного. Туда российское командование бросило подразделения 40 бригады морской пехоты – соединения Тихоокеанского флота, базирующегося на Камчатке.

Напомним, ранее в ISW предупредили, что Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию. Аналитики отметили "гибридные операции" РФ в Молдове, направленные на дестабилизацию и последующую поляризацию государства.

В частности, для достижения этой цели Кремль на днях использовал главу молдавской автономии Гагаузии Евгению Гуцулу. Чиновница, против которой в Молдове возбуждено уголовное дело, за два дня в Сочи провела встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и заместителем главы его администрации Сергеем Кириенко.

Гуцул обсудила "поддержку, которую Россия может предоставить Гагаузии" и "политическую ситуацию" в Молдове.

Она также попросила Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "для социальных проектов", снять российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь провести переговоры с "Газпромом" по поставкам газа в Гагаузию по льготной цене.