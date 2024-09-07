Российская оккупационная армия в течение суток 6 сентября продолжала наступательные операции в Донецкой области, но не добилась никаких подтвержденных успехов. В свою очередь украинские войска восстановили позиции на Покровском направлении.

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Силы обороны Украины восстановили позиции на юго-западе Галициновки и западе Михайловки (оба к юго-востоку от Покровска). Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремлевские пропагандисты утверждали, что, российская диверсионно-разведывательная группа достигла окраины Горняка (к юго-востоку от Покровска), хотя ISW не наблюдал подтверждения или более широкого освещения этого заявления. Также сообщается, что оккупанты продолжили наступательные операции к западу от Донецка 6 сентября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Враг пытался атаковать к юго-западу от Донецка в районе Константиновки, Староморского, Угледара и Водяного.

В то же время оккупанты недавно продвинулись в направлении Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, дополнительно прояснили визуально подтвержденную максимальную протяженность российской передовой линии собственных войск в северной и восточной части Ню-Йорка. Украинская бригада "Азов" заявила 6 сентября, что защитники восстановили контроль над неуказанной частью Нью-Йорка.

Карты ISW отображают максималистские российские атаки в районах, где, по оценкам аналитиков, оккупанты действовали или начали атаки, но не контролируют их. В свою очередь пропагандисты РФ жалуются, что украинские силы начали контратаку в районе Торецка и Нью-Йорка и что у ВСУ есть резервы, чтобы повлиять на темпы российского наступления на этом направлении.

На Краматорском направлении оккупанты продолжили наступательные операции в направлении Часового Яра, но не добились никаких подтвержденных успехов. Войска РФ продолжили наступательные операции в районе Часового Яра, Григоровки, Ивановского и Белой Горы.

Напомним, оккупационные войска России замедлили боевые действия в районе Покровска. Захватчики начали там подготовку к оборонным действиям.

Ранее сообщалось, что террористическая армия РФ ведет наступление на Торецком направлении, пытаясь захватить населенный пункт. На подступах к городу продолжаются штурмовые действия противника.

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