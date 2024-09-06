'Враг не знал, куда стрелять': в ВСУ рассказали, замедлили ли российские военные темп наступления под Покровском

Оккупационные войска России замедлили боевые действия в районе Покровска. Захватчики начали там подготовку к оборонным мерам.

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Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий во время телемарафона. По его словам, россияне на отдельных участках начали рыть окопы, готовясь удерживать позиции.

Массированные штурмовые атаки со стороны неприятеля стали менее интенсивными, а количество артиллерийских обстрелов значительно уменьшилось.

"На отдельных участках они стали рыть себе окопы, чтобы держать оборону. Именно когда происходили массированные штурмовые действия, враг действительно снизил количество обстрелов артиллерией, потому что они не знали, куда стрелять - где свои, а где чужие", – отметил офицер 59 отдельной. мотопехотной бригады.

В то же время бои под Покровском продолжаются, и украинские военные продолжают истощать врага.

"Наша задача – истощать врага, что мы и делаем, уничтожаем его", – добавил Цехоцкий.

Стоит отметить, что накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силам обороны удалось остановить наступление российских оккупационных войск на Покровском направлении на фронте. За последние шесть дней продвижение врага не было зафиксировано.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал сложную для украинских защитников ситуацию на Покровском направлении. Глава государства подчеркнул, что основная задача Сил обороны на этом передовом участке – выбивать как можно больше сил армии России.

Отметим, что, по данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении Донецкой области ситуация все еще остается сложной. В течение 5 сентября на этом участке передовой шли 42 боя в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка и Михайловка.

Как сообщал OBOZ.UA, Сырский признался, что новобранцы Вооруженных сил Украины отправляются в бой, пройдя меньше подготовки, чем хотелось бы. Он объяснил это динамичной ситуацией на фронте.

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