Оккупанты не оставляют попыток зайти в Торецк: украинский военный рассказал о ситуации

Российская террористическая армия ведет наступление на Торецком направлении, пытаясь захватить населенный пункт. На подступах к городу продолжаются штурмовые действия противника.

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На некоторых участках украинские войска были вынуждены отойти. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

Защитник отметил, что Силы обороны смогли остановить российских оккупантов вблизи города. Однако, несмотря на потери, враг не оставляет попыток прорвать позиции украинских войск. Кроме того, на определенных участках бойцы ВСУ были вынуждены отступить.

На захват Торецка путинские войска бросают преимущественно штурмовые группы. Защитники Украины всеми силами будут сдерживать противника, но иногда воинам не хватает боекомплекта, а враг продолжает давить со всех сторон.

"Тактическая ситуация несколько изменилась и пошла не по плану. Мы заминировали один участок перед собой, но враг прорвал фланг и обошел с другой стороны. Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", – рассказал военнослужащий.

Напомним, оккупационная армия РФ продолжает активное наступление на Покровском направлении. Недавно врагу удалось захватить Новогродовку. Военное руководство Украины приняло решение вывести оттуда войска, так как город имел невыгодное географическое положение.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска сосредоточили свои усилия на наступлении на Покровск, однако их цели не ограничиваются только этим городом. Часов Яр и Торецк также являются важными направлениями для врага.

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