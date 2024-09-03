'Не окончательная точка в этом сражении': в ВСУ объяснили, почему оккупантам удалось захватить Новогродовку в Донецкой области

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на Покровском направлении. Недавно врагу удалось захватить Новогродовку.

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Военное руководство Украины приняло решение вывести оттуда войска, так как город имел невыгодное географическое положение. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.

По его словам, географически Новогродовка находится в не очень выгодном положении. В этом населенном пункте сложно было держать оборону, поэтому для сохранения жизней личного состава в Генштабе было принято решение отвести оттуда войска.

В то же время Цехоцкий отказался ответить на уточняющий вопрос о том, были ли в Новогродовке построены фортификации. При этом офицер подчеркнул, что выход украинских военнослужащих из Новогродовки – не окончательная точка в этом сражении.

Стоит отметить, что боевые действия в черте Новогродовки начались во второй половине августа. За несколько дней путинская армия захватила фактически весь город. В свою очередь многие военные аналитики заявляли, что в городе не была должным образом выстроена оборона, а сам населенный пункт враг захватил всего за три дня.

Напомним, в Покровске строят укрепления по внешнему кольцу города, а также в некоторых районах строят внутриквартальные оборонительные сооружения. Местные власти получают задачи на построение укреплений от военных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Покровске происходит масштабная эвакуация населения из-за приближающейся линии фронта. По состоянию на утро 2 сентября в городе осталось около 30 тысяч человек, в то время как более половины уже покинули свои дома.

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