Российские оккупационные войска сосредоточили свои усилия на наступлении на Покровск, однако их цели не ограничиваются только этим городом. Часов Яр и Торецк также являются важными направлениями для врага.

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Такое мнение высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз. В районе Нью-Йорка на Торецком направлении враг достиг определенных успехов, хотя условия для ведения боевых действий там сложнее, и ситуация для ВСУ пока выглядит лучше.

"К сожалению, враг там тоже имеет успехи, особенно в районе Нью-Йорка, он продвигается дальше. Там несколько сложнее условия ведения боевых действий, лучшая ситуация там в ВСУ. Действительно, большие силы врага сейчас брошены на Покровск, самые большие боевые столкновения происходят именно здесь, и это логично", – сказал эксперт.

По его словам, ситуация в Константиновке, расположенной в 20 км от Торецка и Нью-Йорка, относительно стабильна. Также в Часовом Яру, где враг также имеет определенные продвижения, позиции ВСУ остаются стабильными без значительных отступлений или охватов участков, как это наблюдается на Покровском направлении.

"Константиновка для врага – пока история не так уж близка. Если говорить о том же Часовом Яре, о Клещиевке, где в свое время ВСУ проводили контрнаступательные действия, там мы держимся достаточно серьезно. Соответственно, ставка сделана на Покровск. По военной логике враг поступает правильно", – объяснил Симороз.

Он добавил, что Часов Яр, Торецк и Нью-Йорк нельзя считать второстепенными целями. После Покровска эти районы являются ключевыми для врага, что свидетельствует о серьезных намерениях российских сил на фронте протяженностью 1,5 тысяч километров.

Напомним, защита Покровска стала одной из наиболее критических задач. Для успешной обороны этого города необходимо сконцентрировать все логистические ресурсы и силы поддержки Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может измениться, если там будут задействованы значительные силы и грамотно.

Силы обороны Украины, участвовавшие в наступательной операции в Курской области РФ, могли снизить темпы атак. Сами россияне считают, что украинские военные предпринимают такие действия, чтобы укрепить позиции в уже пройденных районах.

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