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Враг сделал ставку на Покровск, но есть и другие цели: Симороз объяснил ситуацию. Карта

Ольга Ганюкова
War
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Враг сделал ставку на Покровск, но есть и другие цели: Симороз объяснил ситуацию. Карта

Российские оккупационные войска сосредоточили свои усилия на наступлении на Покровск, однако их цели не ограничиваются только этим городом. Часов Яр и Торецк также являются важными направлениями для врага.

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Такое мнение высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз. В районе Нью-Йорка на Торецком направлении враг достиг определенных успехов, хотя условия для ведения боевых действий там сложнее, и ситуация для ВСУ пока выглядит лучше.

"К сожалению, враг там тоже имеет успехи, особенно в районе Нью-Йорка, он продвигается дальше. Там несколько сложнее условия ведения боевых действий, лучшая ситуация там в ВСУ. Действительно, большие силы врага сейчас брошены на Покровск, самые большие боевые столкновения происходят именно здесь, и это логично", – сказал эксперт.

По его словам, ситуация в Константиновке, расположенной в 20 км от Торецка и Нью-Йорка, относительно стабильна. Также в Часовом Яру, где враг также имеет определенные продвижения, позиции ВСУ остаются стабильными без значительных отступлений или охватов участков, как это наблюдается на Покровском направлении.

Враг сделал ставку на Покровск, но есть и другие цели: Симороз объяснил ситуацию. Карта

"Константиновка для врага – пока история не так уж близка. Если говорить о том же Часовом Яре, о Клещиевке, где в свое время ВСУ проводили контрнаступательные действия, там мы держимся достаточно серьезно. Соответственно, ставка сделана на Покровск. По военной логике враг поступает правильно", – объяснил Симороз.

Он добавил, что Часов Яр, Торецк и Нью-Йорк нельзя считать второстепенными целями. После Покровска эти районы являются ключевыми для врага, что свидетельствует о серьезных намерениях российских сил на фронте протяженностью 1,5 тысяч километров.

Враг сделал ставку на Покровск, но есть и другие цели: Симороз объяснил ситуацию. Карта

Напомним, защита Покровска стала одной из наиболее критических задач. Для успешной обороны этого города необходимо сконцентрировать все логистические ресурсы и силы поддержки Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может измениться, если там будут задействованы значительные силы и грамотно.

Силы обороны Украины, участвовавшие в наступательной операции в Курской области РФ, могли снизить темпы атак. Сами россияне считают, что украинские военные предпринимают такие действия, чтобы укрепить позиции в уже пройденных районах.

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