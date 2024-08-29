'Покровск – это не Авдеевка': Симороз указал на важный нюанс с обороной города. Карта

Покровская защита стала одной из наиболее критических задач. Для успешной обороны этого города необходимо сконцентрировать все логистические ресурсы и силы поддержки Вооруженных Сил Украины.

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Такое мнение высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз. Он отметил, что без должного изменения подходов к фортификационным сооружениям и обеспечения серьезной логистической поддержки будет очень трудно удержать город.

"Сейчас следует бросить все наши логистические возможности, все возможности сил поддержки ВСУ именно для того, чтобы защищать город Покровск. Те дороги, о которых я говорил, – это очень стратегически важные для нас вещи. Но подчеркиваю: без изменения подходов к фортификационным сооружениям, обороне, без осознания того, что оборона может произойти только за счет серьезной логистической поддержки, будет очень трудно", – сказал эксперт.

Он сравнил ситуацию в Покровске с Авдеевкой, указывая на то, что оборона Авдеевки была сложной, но в Покровске ситуация еще более критична.

"ВСУ было тяжело в Авдеевке. К сожалению, Покровск – это не Авдеевка, город немного меньше, и враг здесь уже стоит на оперативном пространстве. Авдеевку они брали "в лоб", и там удавалось их сдерживать длительное время. Но в Покровске, к сожалению, ситуация хуже. У них будет возможность заходить в город по трем направлениям или, скорее всего, наносить фланговые удары. Поэтому здесь нужна логистика", – объяснил Симороз.

Эксперт подчеркнул, что Покровск нуждается в значительных силах ВСУ и логистической поддержке. По его словам, идея об уходе на новые позиции неприемлема в данных условиях, поскольку захват города может дать врагу существенные стратегические преимущества.

"Иногда, если речь идет о стратегии, можно говорить об уходе на новые подготовленные позиции, можно покинуть город, чтобы сохранить личный состав, занять лучшие рубежи обороны и т.д. Но о Покровске такое говорить уже неуместно. Если город будет взят, многое откроется для врага. Потому Покровск надо держать всеми силами. На самом деле, судьба востока Украины во многом зависит именно от этого населенного пункта", – сказал он.

Ранее сообщалось, что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может измениться, если там будут задействованы значительные силы и грамотно.

Напомним, Силы обороны Украины, принимавшие участие в наступательной операции в Курской области РФ, могли снизить темпы атак. Сами россияне считают, что украинские военные предпринимают такие действия, чтобы укрепить позиции в уже пройденных районах.

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