Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине. По всей вероятности, он будет одобрен до конца 2024 года.

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Об этом пишет Reuters. Это уже будет 10-й пакет военной помощи нашей стране от Италии.

С начала полномасштабного вторжения России Рим передал девять пакетов помощи Киеву, в которые, в частности, вошли две системы ПВО, известные как SAMP/T.

Издание отмечает, что глава итальянского правительства Джорджа Мелони была сторонницей Украины с момента вступления в должность в конце 2022 года и пообещала поддерживать ее до окончания войны.

По информации источников Reuters, итальянское правительство предположительно одобрит 10-й пакет до конца декабря 2024 года. Однако собеседники издания отказались предоставить какие-либо детали относительно того, что в него войдет. Фактически вся информация по отправке оружия засекречена.

Отмечается, что для отправки вооружения в Украину правительству Италии требуется разрешение парламента, которое действует до конца 2024 года.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони в Риме обсудили План победы Украины. Лидеры обеих стран также обсудили подготовку Италией нового пакета безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не будет отправлять своих солдат воевать в Украину. Такое решение он объяснил попыткой избежать эскалации.

Ранее Антонио Таяни заявлял, что Италия не воюет с Россией. Поэтому оружие, предоставляемое Украиной, ВСУ могут использовать исключительно в пределах своей страны. Чиновник подчеркнул, что для применения на территории России эта военная помощь не предназначена.

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