'Мы не воюем с Россией': в Италии сказали, позволяют ли Украине бить по РФ итальянским оружием

Оружие, которое предоставит Украине Италия, ВСУ смогут использовать исключительно в пределах своей страны. Для применения на территории России эта военная помощь не предназначена.

Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает ANSA. Чиновник подчеркнул, что его страна не воюет с РФ.

"Вся военная техника, которую мы отправляем, предназначена для использования только на территории Украины. Мы не оказываем материальную помощь, которая может быть использована за пределами Украины. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – подчеркнул министр.

Также он прокомментировал инициативу президента Франции ввести войска в Украину, если оккупанты прорвут линию обороны и Киев попросит об этом.

"Решения НАТО принимаются НАТО, и мы являемся частью Альянса. Мы не находимся в состоянии войны с Россией и мы против того, чтобы отправлять войска воевать против россиян", – отметил Таяни.

Напомним, ранее газета La Repubblica сообщила, что до встречи G7, которая состоится с 13 по 15 июня 2024 года, Италия представит новый, уже 9-й, пакет военной помощи для Украины. Он, вероятно, будет содержать ЗРК SAMP-T. Кроме того, по данным СМИ, в пакет для Киева будет входить также артиллерия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что заявления Макрона о теоретической возможности отправить войска в Украину только "повышают напряженность". Он выступил против вовлечения итальянских солдат в войну.

– Министр обороны Великобритании Грант Шаппс проговорился, что Италия начала передавать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Украинские военные будут использовать их, в частности, на территории временно оккупированного Крыма.

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