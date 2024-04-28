Британский министр проговорился, что Италия тоже передает Украине ракеты Storm Shadow

Италия начала передавать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Украинские военные будут использовать их, в частности, на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом проговорился министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью изданию The Times, хотя ранее официально об этом не сообщалось. Он назвал Storm Shadow чрезвычайным оружием.

"Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие оказывает очень существенное влияние", – сказал Шаппс.

По данным Defense Blog, начиная с конца 1990-х годов, Италия приобрела уже около двух сотен единиц Storm Shadow.

Шаппс выразил мнение, что Германия тоже должна передать Украине крылатые ракеты.

"Taurus, Storm Shadow или SCALP имеют сокрушительную эффективность. Их количество ограничено, а в Германии их очень много. Поэтому да, без сомнения, их надо предоставить. Они внесли бы заметный вклад", – сказал министр.

Напомним, ранее в Великобритании сообщили, что Украина получит самый большой пакет военной помощи в размере 500 миллионов фунтов стерлингов (617 миллионов долларов). Среди прочего он будет содержать дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что после того, как США объявили о поставках в Украину ракет ATACMS, Германия должна передать крылатые ракеты Taurus. По его словам, окончательное решение теперь зависит от канцлера Олафа Шольца.

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