Италия в следующем пакете помощи передаст Украине батарею ПВО SAMP-T – СМИ

До встречи G7, которая состоится в Апулии с 13 по 15 июня 2024 года, Италия представит новый, уже 9-й, пакет военной помощи для Украины. Он, вероятно, будет содержать ЗРК SAMP-T.

Об этом сообщила газета La Repubblica. Отмечается, что решение о предоставлении очередной помощи ВСУ приняло правительство во главе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на фоне наступления российских оккупантов на Часов Яр в Донецкой области.

Как пишет издание, Италия имеет пять систем SAMP-T. Украине передадут, вероятно, ту из них, которую раньше давали Словакии. Часть других комплексов используют для прикрытия места проведения саммита "Большой Семерки".

Кроме того, по данным СМИ, в пакет для Киева, которому еще предстоит собрать достаточное количество голосов поддержки в парламенте, будет входить также артиллерия.

SAMP-T – наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов.

SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км. Первую подобную систему Украина получила от Италии и Франции 15 мая 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В апреле стало известно, что в новый пакет военной помощи Украине от Франции должны войти зенитные управляемые ракеты Aster 30, которые используются для систем ПВО Mamba SAMP-T. Эти комплексы способны бороться как с авиацией, так и с крылатыми и противорадиолокационными ракетами, и самое важное, что они способны успешно сбивать тактические баллистические ракеты.

– Министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал, что Италия начала передавать Украине крылатые ракеты Storm Shadow, хотя официально об этом не сообщалось. Украинские военные будут использовать их, в частности, на территории временно оккупированного Крыма.

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