'Звезда европейской ПВО': что известно о ракетах Aster 30, которые Франция передает Украине

В новый пакет военной помощи Украине от Франции должны войти зенитные управляемые ракеты Aster 30, которые используются для систем противовоздушной обороны Mamba SAMP-T. Эти комплексы способны бороться как с авиацией, так и с крылатыми и противорадиолокационными ракетами, но самое важное, что они способны успешно сбивать тактические баллистические ракеты.

Об этом пишет информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияInform". Как говорится в статье, Aster 30 принадлежит к семейству зенитных управляемых ракет Aster и является унифицированным патроном для систем ПВО сухопутного и корабельного базирования.

(Видео: MBDA)

Особенности применения Aster 30

Разработчик – консорциум EUROSAM (Франция, Италия и Великобритания), созданный с участием ведущих оборонных компаний Европы MBDA Missile Systems и THALES. Модификации реактивных снарядов включают: Aster 15 (малый и средний радиус действия), Aster 30 (большой радиус действия) и Aster Block 2 BMD (противоракета заатмосферного перехвата).

Важным качеством ракет класса Aster является способность поражения приоритетных целей прямым попаданием (hit-to-kill), для чего использован способ пропорционального газодинамического поперечного управления.

SAMP-T находится на вооружении Франции и Италии с 2011 года. Основная функция этих ЗРК – защита военных подразделений и критически важных объектов. В частности, Франция использует их для прикрытия своих авиабаз, поскольку Mamba способна бороться как с авиацией, так и с ракетами, в частности, крылатыми и противорадиолокационными.

Самое важное то, что SAMP-T способны успешно сбивать тактические баллистические ракеты на расстоянии от 15 до 35 км, пишет "АрмияInform".

В 2013 году Италия и Франция испытали комплекс в рамках учений НАТО – SAMP-T блестяще справился, перехватив баллистическую цель. Ракету, выпущенную из самолета, успешно уничтожила ракета-перехватчик Aster 30 после баллистического полета примерно в 300 км.

Характеристики Aster 30

Aster 30 – комплексно модифицированная ракета класса "воздух – воздух" MICA, адаптированная для запусков с земли, предназначенная для противоракетной обороны.

Заявленная дальность стрельбы – около 120 км, это максимум при идеальных условиях. При поражении малозаметных или низколетающих целей радиус будет значительно меньше, пишет "АрмияInform".

Модернизированная ракета Aster 30 Block 1 также способна бороться с небольшими целями, в частности с БПЛА. Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью с программируемой задержкой бесконтактного радиовзрывателя, из-за чего взрыв происходит прямо в воздухе максимально близко к цели. Этим SAMP-T отличается от ЗРК Patriot, ракеты которого попадают в цель.

На ракете Aster используется способ газодинамического пропорционального поперечного управления благодаря технологии комбинированного аэрогазодинамического управления PIF-PAF (Pilotage en Force-Pilotage Aerodinamique Fort), что позволило резко увеличить маневренность ракеты.

Сухопутная Aster 30 имеет стартовую массу 450 кг, длину корпуса 4,9 м и скорость полета 4,5 Маха.

Благодаря ракетам Aster ракетный фрегат ВМС Франции Alsace (D656) в Красном море успешно перехватил три баллистических ракеты йеменских хуситов.

Эксперты Defense Express предположили, что SAMP/T с ракетами Aster 30 могут очень эффективно противостоять российским баллистическим ракетам.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Франции Себастьян Лекорню в конце марта заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины с зенитными ракетами Aster для систем ПВО SAMP/T.

11 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию срочно передать системы ПВО, "о которых знают и Киев, и Париж".

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