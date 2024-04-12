'Действовать надо срочно': Кулеба призвал главу МИД Франции помочь Украине системами ПВО, 'о которых знают и Киев, и Париж'

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию активизировать усилия по предоставлению нашей страны систем ПВО. Министр подчеркнул, что действовать необходимо немедленно, учитывая то, что Россия усилила обстрелы украинских городов.

На свей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в четверг, 11 апреля, Кулеба сообщил, что провел разговор с главой МИД Франции Стефаном Сежурне. Они обсудили утренний массированный авиаудар РФ и его влияние на энергетическую систему, экономику и гражданское население Украины.

"Я поблагодарил Францию за шаги, которые она предприняла в прошлом для обеспечения Украины дополнительной противовоздушной обороной, и призвал Париж активизировать усилия по предоставлению Украине новых систем, способных перехватывать баллистические ракеты", – написал Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что "и Киев, и Париж знают, где находятся эти системы".

"Некоторые решения могут быть приняты быстро. Другие требуют времени, но работа над ними должна начаться немедленно. Необходимы срочные меры", – говорится в сообщении главы МИД Украины.

Отметим, что ранее Кулеба в очередной раз призвал партнеров предоставить Украине дополнительные системы ПВО. Он напомнил, что Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами. Министр отметил, что тем, от кого зависит обеспечение нашего государства системами Patriot, стоило бы провести хотя бы одну ночь в Харькове.

Также глава МИД сказал, что именно из-за нехватки у Украины систем ПВО Patriot российские террористы смогли уничтожить Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что если США не выделят новое финансирование Украине, то Европе нужно будет "мобилизироваться" для поддержки страны. Европейскому Союзу, вероятно, придется предоставить Киеву больше, чем 50 млрд евро, утвержденных по программе Ukraine Facility.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!