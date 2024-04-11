'Не можем покинуть Украину': Макрон объяснил, что ЕС будет делать в случае дальнейшей задержки помощи от США

Если США не выделят новое финансирование Украине, то Европе нужно будет "мобилизироваться" для поддержки страны. Европейскому Союзу, вероятно, придется предоставить Киеву больше, чем 50 млрд евро, утвержденных по программе Ukraine Facility.

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 11 апреля, передает BFMTV. Французский лидер отметил, что ЕС будет вынужден строить новые финансовые инструменты, ведь не может оставить Украину.

"В этом суть того, о чем я говорил в феврале прошлого года: мы, европейцы, должны делать больше и быстрее. Но если американского финансирования нет, то мы, европейцы, должны мобилизоваться и, как европейцы, найти новые финансовые решения", – подчеркнул он.

Президент Франции отметил, что "бросить" Украину ЕС не может, поскольку речь идет о безопасности самой Европы.

"Мы не можем бросить Украину. Потому что Украина — это в 1500 километров отсюда. То есть это наша личная безопасность, это возможность для Европы быть в мире", — подчеркнул глава государства.

Макрон добавил, что Париж бок о бок с Берлином работает над поиском новых способов финансирования Украины.

"У нас была возможность обеспечить первое финансирование, европейский платежный механизм, бюджетную помощь, то есть 50 млрд евро, о которых мы решили в феврале для Украины, но, возможно, нам придется сделать больше, если американской помощи не будет", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что сумма помощи, которую ЕС оказывает Украине приближается к 100 млрд евро. Расходы ЕС не чрезмерны, поскольку за недостаточную помощь Украине в защите ее свободы и независимости могли бы расплачиваться следующие поколения европейцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!