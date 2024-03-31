Франция передаст Украине ракеты Aster 30 для ПВО

Во Франции заявили о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. В него войдут сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster для систем ПВО SAMP/T.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет Le Monde. Он добавил, что передавать бронетехнику будут со складов французской армии, которую собираются заменить новой.

"Чтобы содержать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, еще пригодная к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях в 2024 году году и начале 2025 года", – заявил Лекорню.

В частности, речь идет о бронетранспортерах VAB, которым "более 40 лет". Их во французской армии начали менять на бронемашину Griffon нового поколения.

Кроме того, министр отметил намерение Франции помочь Украине усилить противовоздушную оборону на фоне массированных ударов РФ. В настоящее время страна готовит для передачи новую партию зенитных ракет Aster 30 для систем ПВО SAMP/T.

Также Лекорню рассказал, что Франция работает над разработкой боеприпасов с дистанционным управлением, они могут появиться в Украине уже летом 2024 года. Работы, по словам чиновника, продолжаются "в очень сжатые сроки".

Напомним, ранее во Франции заявили, что будут передавать Украине списанное вооружение. Техника, которая находится в рабочем состоянии, однако должна быть заменена новой, считают во французском правительстве, может пригодиться на поле боя в Украине.

При этом министр обороны Франции ответил критикам решения о поставках в Украину списанной техники со складов французской армии, отметив, что оно никак не повлияет на обороноспособность Франции.