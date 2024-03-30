Во Франции заявили, что будут передавать Украине списанное вооружение

Во Франции заявили о передаче Украине списанного вооружения. Вместо того, чтобы быть утилизированным, оно помоожет украинской армии защищаться от полномасштабной вооруженной агрессии Украины.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Var-Matin. Глава оборонного ведомства подчеркнул: такие действия правительства никак не ослабляют обороноспособность Франции.

Журналист, общавшийся с Лекорню, поинтересовался, может ли ослабить безопасность Франции передача Украине вооружений со складов французской армии, как об этом говорят критики действующего правительства.

Министр обороны на это ответил, что такие шаги никоим образом не снижают обороноспособность страны. Ведь передается уже списанное вооружение.

"Вместо того, чтобы выбрасывать это оружие и оборудование на свалку или отдавать другим странам, мы отдаем его украинской армии. Но повторяю: обороноспособность от этого не ухудшается", – подчеркнул Лекорню.

В качестве примера министр привел бронированные боевые машины AMX-10RC, которые во французской армии сейчас заменяют современными EBRC Jaguar.

Он добавил, что оружие, которое передается со складов Вооруженных сил Франции, в ближайшее время будет замещено новым, поскольку страна выделяет крупные инвестиции для расширения ВПК.

"Поскольку мы массово реинвестируем в наши армии по этому плану в 413 миллиардов евро на 2024-2030 годы, у нас много оборудования, которое все еще работает и которое будет изъято из наших армий", — пояснил Лекорню.

Напомним, 26 марта стало известно о намерениях Франции передать Украине еще 78 гаубиц CAESAR. Финансировать их приобретение будут Франция и Дания, соответствующие договоренности между странами уже достигнуты.

Также французское правительство намерено увеличить поставки снарядов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о не менее 80 тыс. снарядов 155-мм калибра в текущем году.