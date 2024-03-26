Франция передаст Украине еще 78 гаубиц CAESAR: министр обороны озвучил условия

Франция в скором времени начнет переправлять в Украину 78 самоходных артиллерийских систем Caesar 155-мм. Кроме того, эта страна увеличит поставки снарядов украинским вооруженным силам.

Профинансируют покупку названного количества САУ Caesar для Украины Франция и Дания. Как заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, соответствующее решение между странами принято, "чтобы удовлетворить неотложные потребности Киева".

Достигнутые договоренности "позволят Франции быстро доставить САУ Caesar" в Украину, уточнил министр. По его словам, Франция также намерена поставить в Украину в этом году как минимум 80 тысяч снарядов 155-мм калибра.

Отдельно Лекорню подтвердил, что Франция принимает участие в чешской инициативе по приобретению пороха и боеприпасов для Украины за пределами Европейского Союза.

Что такое САУ Caesar

Название самоходной установки Caesar – это аббревиатура CA mion E quipé d'un System d' AR tillerie – "грузовик, оснащенный артиллерийской системой". Это 155-мм самоходка, разработанная и произведенная французской фирмой Nexter.

Предназначена для уничтожения живой силы; уничтожения артиллерийских батарей; для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям.

Первый образец гаубицы был показан в 1994 году. С 2000 г. находится на вооружении Вооруженных сил Франции.

САУ базируется на шасси автомобиля Unimog U2450L (6x6) фирмы Mercedes-Benz. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52 калибра. Эта гаубица может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Франции в Украине Гаэль Весьер заявил, что Париж готов инвестировать в производство вооружения на территории Украины. Страна уже увеличила свои расходы на оборону до 2% ВВП и часть этих средств будет инвестирована в производство оружия в нашей стране.

Кроме того, по меньшей мере, четыре завода по изготовлению оружия планирует построить на территории Украины немецкий концерн Rheinmetall. Также на предприятиях будут производить снаряды, военную технику, порох и средства ПВО.

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