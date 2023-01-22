Италия и Франция завершают подготовку к отправке в Украину системы ПВО SAMP-T

Италия и Франция уже завершают подготовку к отправке в Украину новой системы противовоздушной и противоракетной обороны SAMP-T. В Риме при этом намекнули, что не вся их военная помощь на данный момент известна общественности.

Видео дня

Соответствующее заявление в интервью Corriere della Sera сделал глава иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он подчеркнул, что его государство "будет соблюдать взятые на себя обязательства".

Министр отметил: Италия уже передала Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около 1 млрд евро.

"Готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО. Министр [иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба поблагодарил за оказанную поддержку, повторил, что она будет продолжена. В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", – сказал Таяни.

Комментируя итоги восьмой встречи в формате "Рамштайн", дипломат повторил, что его страна стоит на стороне Украины и помощь украинской армии необходима.

"Я повторяю снова и снова: Италия поддерживает все возможные пути достижения справедливого мира в Украине, который означает независимость и территориальную целостность Украины. Но тем временем российские атаки продолжаются жестоко и беспорядочно.

В целом глобальные последствия конфликта, особенно с точки зрения продовольственной и энергетической безопасности, продолжают оставаться тяжелыми. Конфликт должен закончиться как можно скорее: но тогда для союзных с Украиной стран должно быть совершенно ясно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в ее борьбе за независимость", – заявил глава МИД Италии.

Добавим: SAMP-T был разработан консорциумом Eurosam (это компании MBDA Italy, MBDA France и Thales).

Указанная наземная система "земля-воздух" среднего радиуса действия является единственным европейским комплексом с противобаллистической способностью.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в ГУР заявили, что украинская армия получит от западных партнеров танки Leopard. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснил, что "публичная подача этого решения все еще дискутируется".

– В Офисе президента сообщали, что очередная встреча в формате "Рамштайн" планируется уже в середине февраля и будет "авиационной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!