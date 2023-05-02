"Настоящий патриот, верный присяге": в боях за Украину погиб железнодорожник из Днепропетровщины. Фото

В городе Синельниково Днепропетровской области состоялись похороны украинского воина Ивана Сергеевича Медведева. Мужчина защищал свою родную страну на Донецком направлении.

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Героя не стало еще 29 октября 2022 года. Церемония прощания состоялась 30 апреля 2023-го, сообщается на Facebook-странице Синельниковского городского совета.

Мужчину назвали настоящим патриотом, верным присяге. В мирной жизни он долгое время работал в локомотивном депо: сначала помощником, а затем машинистом. Коллеги-железнодорожники тепло о нем отзываются, среди них он пользовался уважением.

Медведеву навсегда осталось 52 года. Дома на него ждали жена с сыном, а также родители. Пресс-служба заявила, что наш защитник погиб, выполняя боевое задание.

"Склоняем головы в почете перед павшим защитником. Благодарны родителям, воспитавшим мужественного самоотверженного Героя Украины", – написал мэр Синельниково Дмитрий Зражевский.

Прощание с воином прошло утром 30 апреля по улице Тихая, 63.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На фронте, выполняя боевое задание, погиб молодой защитник Максим Гостев из Криворожского района Днепропетровской области. Ему было всего 23 года.

– 29 апреля под Бахмутом погиб журналист и воин ВСУ Владимир Мукан. Буквально накануне он получил звание лейтенанта.

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